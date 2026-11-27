Rechnungen, Verträge und Auftragsbestätigungen liegen heute oft nur noch im Posteingang, und genau dort verlangt das Finanzamt lückenlose Nachvollziehbarkeit. Mit Mail Archive stellt mailbox seinen Geschäftskunden jetzt einen revisionssicheren Tresor direkt neben das Postfach.

Die GoBD legen fest, wie Unternehmen, Selbstständige und Behörden in Deutschland steuerlich relevante Unterlagen digital aufbewahren müssen. Sobald eine geschäftliche E-Mail etwa eine Rechnung, eine Auftragsbestätigung oder einen Vertrag enthält, gehört sie vollständig, unveränderbar und jederzeit nachvollziehbar ins Archiv. Hinzu kommen Vorgaben zum Dateiformat und unterschiedliche Aufbewahrungsfristen. Wer das mit Ordnerregeln und Exporten von Hand erledigt, baut sich schnell ein Kartenhaus, das spätestens bei der Betriebsprüfung ins Wanken gerät.

Mail Archive nimmt Admins diese Arbeit ab. Die Funktion sichert alle neu gesendeten und empfangenen E-Mails eines Postfachs automatisch und unveränderbar. Bereits vorhandene Nachrichten lassen sich nachträglich ins Archiv importieren, und archivierte E-Mails können bei Bedarf zurück ins aktive Postfach wandern. Über eine rollenbasierte Rechtevergabe legen Verantwortliche fest, wer welche Funktionen nutzen darf. Ein rechtssicherer Löschprozess räumt abgelaufene Bestände kontrolliert ab, und das Archiv bleibt auch dann erhalten, wenn ein Postfach längst stillgelegt ist.

Der Berliner Anbieter mailbox, hinter dem die Heinlein Gruppe steht, betreibt seine Suite aus E-Mail, Kalender, Kontakten, Office, Videokonferenzen und Drive ausschließlich in deutschen Rechenzentren. mailbox verzichtet auf Werbung und Tracking, ist nach ISO 27001 zertifiziert und hat das BSI-C5-Testat. Für Organisationen, die raus aus US-Clouds wollen und trotzdem keine Lücke im Archiv riskieren dürfen, schließt Mail Archive damit eine wichtige Flanke.