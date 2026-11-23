Über eine Schwachstelle in der Cloud-Fernverwaltung haben Angreifer Schadsoftware auf Router und KVM-Geräte von GL.iNet geschleust. Die Lücke ist inzwischen dicht, doch bereits befallene Geräte werden erst durch ein Firmware-Update wieder sauber. Mit welchem Befehl Nutzer eine Infektion erkennen und welche Versionen sie brauchen.

Der Netzwerkausrüster GL.iNet hat einen Sicherheitsvorfall öffentlich gemacht, der Router und KVM-Geräte des Herstellers betrifft. Laut einem am 20. November 2026 veröffentlichten Sicherheitshinweis haben Unbefugte eine Schwachstelle in den cloudbasierten Fernverwaltungsdiensten ausgenutzt. Darüber verschafften sie sich Zugriff auf einige Geräte und installierten Schadsoftware.

Inzwischen ist der Angriffsweg nach Angaben von GL.iNet blockiert. Der Hersteller hat die Schwachstelle in der Cloud geschlossen, sodass sich Geräte auf diesem Weg nicht erneut infizieren lassen. Bereits befallene Geräte sind damit aber nicht automatisch sauber: Die Schadsoftware bleibt auf ihnen, bis Nutzer ein Firmware-Update installieren.

Sicherheits-Firmware für Router und KVM-Geräte

GL.iNet hat für zahlreiche Modelle eine stabile Sicherheits-Firmware veröffentlicht. Sie entfernt die bei dem Vorfall identifizierte Schadsoftware, ohne dass Nutzer ihr Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen müssen. Die bestehenden Einstellungen bleiben beim Update erhalten. Der Hersteller empfiehlt die Installation ausdrücklich auch dann, wenn keine Anzeichen einer Infektion vorliegen.

Welche Version nötig ist, hängt vom Modell ab. Für die beliebten Reiserouter GL-MT3000 und GL-MT6000 sowie den GL-MG1300 ist Version 4.11.1 oder neuer erforderlich, für GL-BE3600 und GL-BE9300 Version 4.10.2. Modelle wie GL-AX1800, GL-AXT1800 und GL-SFT1200 brauchen mindestens 4.8.4, der GL-MT2500 benötigt 4.7.14. Bei den KVM-Geräten (RM1, RM1V2, RM10, RM10RC, RM1PE, RM4PE) ist es Version 1.10.3 und beim Comet Q (RMQ1) Version 1.8.7.

Wer ein Modell besitzt, das nicht in der Liste auftaucht, soll das GL.iNet Download Center aufsuchen oder sich an den Support wenden. Der Hersteller betont, dass ein fehlendes Modell nicht zwangsläufig vom Vorfall verschont geblieben ist. Firmware für ein anderes Modell sollten Nutzer auf keinen Fall aufspielen. Wer zwischenzeitlich eine Sicherheits-Betaversion installiert hat, soll auf die aktuelle stabile Version wechseln.

So prüfen Nutzer ihre Geräte

Als zentrales Erkennungsmerkmal nennt GL.iNet einen laufenden Prozess mit der Zeichenfolge crond -i /tmp/.log . Bei Routern lässt sich das über die Weboberfläche LuCI prüfen: Im Admin Panel unter System → Advanced Settings anmelden, dann unter Status → Processes nach tmp/.log suchen. Alternativ zeigt der Befehl ps | grep tmp per SSH, ob der verdächtige Prozess läuft. Eine Zeile, die nur den grep-Befehl selbst anzeigt, zählt dabei nicht als Treffer.

Bei KVM-Geräten öffnen Nutzer das Terminal über Toolbox → Terminal → Access in der Weboberfläche. Dort führen sie beim RMQ1 ps -a | grep tmp aus, bei allen anderen Modellen ps -aux | grep tmp , und zwar auf dem KVM-Gerät, nicht auf dem angeschlossenen Rechner. Ist ein KVM-Gerät infiziert, rät GL.iNet, vorsorglich auch den verbundenen Computer auf unbekannte Programme, Browser-Erweiterungen, Benutzerkonten, Autostart-Einträge oder geplante Aufgaben zu prüfen und einen vollständigen Virenscan durchzuführen.

Taucht der Indikator auf, sollten Nutzer von einer Infektion ausgehen und das Sicherheitsupdate einspielen. Schlägt das Upgrade fehl oder ist der Prozess danach noch vorhanden, hilft laut Hersteller der Support mit Anweisungen zur Wiederherstellung weiter.

Untersuchung noch nicht abgeschlossen

Ganz verlassen können sich Nutzer auf die offiziellen Schnellprüfungen allerdings nicht. Im Laufe der Untersuchung sind weitere Anzeichen für eine Kompromittierung aufgetaucht, die diese Checks möglicherweise nicht erfassen. GL.iNet verweist deshalb zusätzlich auf ein inoffizielles Prüftool aus der Community, distanziert sich davon aber ausdrücklich: Der Hersteller habe es weder entwickelt noch geprüft, und die Nutzung erfolge auf eigenes Risiko.

Betroffene Kunden will GL.iNet per E-Mail an die Adresse ihres Cloud-Kontos benachrichtigen, inklusive gerätespezifischer Hinweise. Darauf warten muss allerdings niemand, um das eigene Gerät zu prüfen oder zu aktualisieren. Wie viele Geräte insgesamt betroffen sind, hat der Hersteller bislang nicht mitgeteilt. Offen ist außerdem noch, ob auch Computer kompromittiert wurden, die an befallenen KVM-Geräten hängen.