Stabile Endgeräte, zufriedene Nutzer

ManageEngine hat seine Unified-Endpoint-Management- und Security-Plattform "Endpoint Central" um neue Funktionen für das digitale Mitarbeitererlebnis ergänzt. Die Neuerungen umfassen Echtzeiteinblicke in Systemleistung, automatisierte Diagnose- und Fehlerbehebungs-Workflows sowie Benchmarking-Tools für Endgeräte und Anwendungen. Unternehmen sollen damit Support-Anfragen reduzieren und Ausfallzeiten verhindern können.

Das digitale Mitarbeitererlebnis (Digital Employee Experience, DEX) hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Da hybride Arbeitsmodelle weit verbreitet sind, hängt die Produktivität in hohem Maße von der Performance der eingesetzten Geräte und Anwendungen ab. Probleme wie lange Anmeldezeiten oder eine überlastete Hardware beeinträchtigen nicht nur die Effizienz, sondern auch die Zufriedenheit und Bindung der Beschäftigten. Mit den neuen DEX-Funktionen will ManageEngine IT-Abteilungen in die Lage versetzen, proaktiv zu handeln, statt lediglich auf Störungen zu reagieren.

Zu den Erweiterungen zählen unter anderem eine kontinuierliche Überwachung von Leistungsparametern wie CPU-Auslastung, Speichernutzung oder Festplattenzustand, die frühzeitig auf mögliche Probleme hinweist. Eine automatische Ursachenanalyse korreliert Anzeichen schwacher Performance mit Faktoren wie Hardwareverschleiß oder ressourcenintensiven Anwendungen. Priorisierte Warnmeldungen und Workflows helfen, Störungen nach Dringlichkeit zu sortieren und schnell zu beheben – automatisiert oder per Mausklick. Ergänzend ermöglichen Erlebnisbewertungen und Benchmarking den Vergleich von Endgeräten und Anwendungen mit internen Standards sowie die Verfolgung von Verbesserungen im Zeitverlauf.

Die neuen Funktionen sind ab sofort als eigenständiges SaaS-Produkt "DEX Manager Plus" oder als Add-on für "Endpoint Central" verfügbar. Eine kostenlose Testversion steht ebenfalls bereit.