Maßnahmen gegen Tool-Sprawl und Schatten-IT

In vielen IT-Abteilungen wächst mit jeder neuen Aufgabe auch die Zahl der Tools – bis irgendwann der Überblick verloren geht. Was zunächst als Hilfe gedacht war, wird dann zum Hindernis. Doppelte Arbeit, Sicherheitsrisiken und Missverständnisse sind die Folge. Der Artikel veranschaulicht, wie dieser Toolwildwuchs entsteht, warum er Teams ausbremst und wie ein gemeinsamer, vereinfachter Ansatz die Kontrolle zurückbringt.

In modernen IT-Abteilungen existiert für nahezu jede Aufgabe ein spezialisiertes Werkzeug. Über die Zeit führt dieser Ansatz jedoch dazu, dass sich immer mehr Tools im Alltag etablieren – oft ohne übergreifende Abstimmung. Was zunächst Effizienz verspricht, entwickelt sich schleichend zu einem Problem: Transparenz geht verloren, Abläufe verkomplizieren sich, und der operative Aufwand steigt.

Studien bestätigen diese Entwicklung. Laut GigaOm zählen komplexe, verteilte und hybride IT-Umgebungen zu den größten Herausforderungen für Transparenz und Management. Ein Großteil der befragten Unternehmen nennt sowohl die steigende Anzahl an Anwendungen als auch deren wachsende Komplexität als zentrale betriebliche Hürde. IT-Teams überwachen zahlreiche Kennzahlen, bearbeiten Warnmeldungen und analysieren Protokolle über unterschiedliche Systeme hinweg. Je fragmentierter die Toollandschaft wird, desto schwieriger wird es, Zusammenhänge schnell zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Der Wildwuchs von Tools wirkt dabei ähnlich kontraproduktiv wie ein Mangel an geeigneten Werkzeugen. In beiden Fällen leidet die Effizienz im Betrieb – insbesondere in Umgebungen, die ohnehin durch verteilte Architekturen und hybride Infrastrukturen geprägt sind.

Risiken von Wildwuchs verstehen

Warum nimmt die Zahl der eingesetzten Tools in IT-Teams über die Zeit so stark zu? Ein wesentlicher Treiber liegt im permanenten Anfragedruck aus den Fachbereichen. IT-Teams bearbeiten kontinuierlich neue Serviceanfragen, häufig unter engen zeitlichen und personellen Rahmenbedingungen. Um Anforderungen schnell umzusetzen, greifen Verantwortliche daher oft zu spezialisierten Werkzeugen, die einen konkreten Anwendungsfall möglichst effizient abdecken.

Wiederholt sich dieses Vorgehen über mehrere Projekte, Netzwerke und Teams hinweg, entsteht schrittweise eine fragmentierte Toollandschaft. Viele der eingesetzten Werkzeuge werden nicht vollständig eingeführt, sondern lediglich für einzelne Projekte oder spezifische Anforderungen genutzt. Überschneidungen im Funktionsumfang bleiben häufig unentdeckt, während Redundanzen im Tech-Stack zunehmen. Daraus ergeben sich nicht nur steigende Kosten, sondern auch sicherheitsrelevante Risiken, etwa durch eine vergrößerte Angriffsfläche und fehlende Transparenz. Toolwildwuchs wird damit zunehmend zu einer Herausforderung für IT-Betrieb und Bedrohungsreaktion.

Negative Auswirkungen auf Reaktionsfähigkeit

Die unkontrollierte Zunahme von Cybersicherheits-, Netzwerk- und Infrastruktur-Observability-Tools beeinträchtigt die operative Reaktionsfähigkeit spürbar. Übermäßig viele Warnmeldungen, fragmentierte Workflows und widersprüchliche Datenquellen erschweren es, Vorfälle schnell einzuordnen. Sicherheitsteams investieren erhebliche Zeit in die Korrelation von Alerts und Protokollen, bevor erste Maßnahmen eingeleitet werden können. Verzögerungen bei der Fehlerbehebung und verlängerte Ausfallzeiten sind häufige Konsequenzen.

Darüber hinaus wirkt sich der Wildwuchs negativ auf die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens aus. Nutzen unterschiedliche Teams voneinander getrennte Toolsets, entstehen abweichende Sichtweisen auf Systemzustände, Kennzahlen und Prioritäten. In Abstimmungs- und Projektmeetings rückt dadurch nicht die gemeinsame Problemlösung in den Vordergrund, sondern die Diskussion über die Verlässlichkeit der jeweiligen Datenbasis. Diese Fragmentierung erschwert die teamübergreifende Kommunikation, verzögert Projekte und erhöht das Risiko, relevante Probleme zu übersehen. Budgetüberschreitungen und gescheiterte Vorhaben sind oft direkte Folgen.

Eigenentwicklungen als Komplexitätstreiber

Eine weitere Quelle für Tool-Sprawl sind selbstentwickelte Werkzeuge. Solche Anwendungen entstehen häufig aus konkreten geschäftlichen Anforderungen heraus, etwa wenn passende Standardsoftware fehlt oder kurzfristig nicht verfügbar ist. Langfristig verschärfen Eigenentwicklungen jedoch häufig die bestehenden Probleme. Verlässt die verantwortliche Person das Unternehmen, geht nicht selten auch das Wissen über Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung verloren. Mit wachsender Anzahl solcher Tools fällt es IT-Teams zunehmend schwer, alle relevanten Informationen zuverlässig zu erfassen.

Hinzu kommt, dass selbstentwickelte Werkzeuge meist nur eingeschränkt mit anderen Systemen kompatibel sind. Sie erfordern zusätzliche Logins, separate Betriebsprozesse und eigenen Pflegeaufwand. Der Abschied von diesen Tools fällt vielen IT-Experten schwer – sei es aufgrund der Bindung an das selbst geschaffene System oder aufgrund des bereits investierten Entwicklungs- und Wartungsaufwands. Beides trägt dazu bei, dass sich Toolwildwuchs weiter verfestigt und die Komplexität in der IT-Landschaft weiter zunimmt.

Transparenz über den Toolbestand schaffen

Ein wichtiger erster Schritt für IT-Führungskräfte besteht darin, fragmentierte IT-Teams zusammenzuführen und ein vollständiges Inventar aller eingesetzten Tools zu erstellen. Ziel ist es, Überschneidungen und Redundanzen im bestehenden Toolbestand sichtbar zu machen. Die Analyse sollte zunächst breit angelegt erfolgen, etwa entlang von Anwendungsfällen wie Cloudsicherheit, Anwendungsleistungsüberwachung und Netzwerkmanagement, bevor auch kleinere Dienstprogramme und spezialisierte Werkzeuge betrachtet werden.

Im nächsten Schritt gilt es zu bewerten, wie viele Tools jeweils nur eine einzelne Funktion oder einen sehr spezifischen Zweck erfüllen und welche Werkzeuge mehrere Anwendungsfälle abdecken. In diese Betrachtung sollten auch anbieterspezifische Tools einfließen. Solche Programme werden häufig installiert, um Produkte einzelner Hersteller zu überwachen oder zu verwalten, tragen jedoch oftmals nur begrenzt zur Transparenz des gesamten IT-Ökosystems bei.

Konsolidierung entlang von Anwendungsfällen

Auf dieser Grundlage rückt die Frage in den Fokus, welche Produkte mehrere Anwendungsfälle und Anwendungen gleichzeitig abdecken können. Full-Stack-Observability-Plattformen bieten hier ein typisches Beispiel: Sie ermöglichen einen einheitlichen Überblick über unterschiedliche Infrastrukturumgebungen und adressieren zugleich die vielfältigen Anforderungen verschiedener Teams im Monitoring- und Datenumfeld.

Zentralisierte Tools dieser Art führen IT- und Betriebsteams über eine gemeinsame Informationsquelle zusammen und tragen dazu bei, die negativen Effekte von Tool-Sprawl zu reduzieren. Viele Teams kämpfen im Alltag mit Warnmüdigkeit, inkonsistenten Richtlinien, wachsenden Backlogs und ineffizienten Abläufen. Diese Herausforderungen verschärfen sich insbesondere dann, wenn Entwicklung und Betrieb eng verzahnt sind und DevOps-Strukturen zum Einsatz kommen. In solchen Szenarien arbeiten Teams häufig mit unterschiedlichen Kennzahlen und Perspektiven. Eine zentrale Plattform, die einen konsistenten Gesamtüberblick bietet, stellt daher einen erheblichen Vorteil für die gesamte IT-Abteilung dar.

Akzeptanz im Team fördern

Selbst wenn eine konsolidierte Toolstrategie definiert ist, bleibt die Akzeptanz in den Teams ein kritischer Faktor. Viele IT-Experten haben über Jahre hinweg mit bestimmten Werkzeugen gearbeitet und ihre Arbeitsweisen darauf abgestimmt. Ein Wechsel gelingt daher nur, wenn der Nutzen klar erkennbar ist.

Der Fokus sollte auf messbaren Verbesserungen liegen: weniger Zeitaufwand für die Korrelation von Logs und Warnungen, konsistentere Daten, besser integrierte Workflows und eine spürbare Entlastung im Tagesgeschäft. Wird deutlich, dass eine vereinfachte Toollandschaft die Zusammenarbeit erleichtert und operative Reibungsverluste reduziert, steigt auch die Bereitschaft, bestehende Werkzeuge hinter sich zu lassen.

Fazit

Tools bleiben für Unternehmen ein Mittel zum Zweck. Entscheidend ist nicht die Anzahl eingesetzter Werkzeuge, sondern die Fähigkeit, mit ihnen effizient, transparent und teamübergreifend zu arbeiten. Eine vereinfachte und konsolidierte Toollandschaft reduziert operative Reibungsverluste, verbessert die Zusammenarbeit und schafft Freiräume für Aufgaben mit höherem Mehrwert. Gelingt es, den Nutzen solcher Veränderungen klar zu benennen und mit einer gemeinsamen Sicht auf Systeme, Daten und Prozesse zu verbinden, entsteht eine tragfähige Grundlage, um Tool-Sprawl dauerhaft einzudämmen und die Kontrolle über die eigene IT-Landschaft zurückzugewinnen. (ln)

Über den Autor: Sascha Giese ist Global Tech Evangelist Observability bei SolarWinds.