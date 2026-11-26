Ein KI-Agent pflegt selbstständig eine Gästeliste, Daten wandern aus US-Clouds zurück unter die eigene Kontrolle, und der Linux-Kernel erlebt die größte Patch-Flut seiner Geschichte. Drei neue Videos in unserer Mediathek zeigen, mit welchen Entwicklungen Admins derzeit konfrontiert sind und welche Lösungen sich jeweils anbieten.

Wann lohnt sich ein KI-Agent, und wann reicht ein klar definierter Workflow? Im Expertenvideo des BIEG Hessen beantwortet Florian Fürst diese Frage ganz praktisch und baut live in n8n drei Ausbaustufen auf. Zuerst schreibt eine klassische Automatisierung Formulardaten in Google Sheets und verschickt per Gmail eine Bestätigung.

Danach sortiert ein Claude-Modell eingehende E-Mails und gibt die Daten als JSON an die nächsten Schritte weiter. Zum Schluss übernimmt ein Agent mit Gedächtnis und drei Werkzeugen den Chat und ändert die Gästeliste ohne festes Drehbuch. Fürsts Faustregel lautet: Wer vorher weiß, was zu tun ist, braucht keinen Agenten, denn jede Portion Autonomie kostet ein Stück Kontrolle.

Daten raus aus US-Clouds

Wer seine Daten nicht länger auf Servern jenseits des Atlantiks parken will, findet im Video von "Nicht der Weisheit letzter Schluß" einen kompakten Werkzeugkasten. Der Kanalbetreiber stellt PeerTube als föderierte Videoplattform vor, Matrix mit Element als Alternative zu WhatsApp und Nextcloud für Dateien, Kalender und Kontakte, dazu E-Mail-Anbieter mit Sitz in Deutschland.

Für mehr Sicherheit empfiehlt er GPG in Thunderbird für verschlüsselte und signierte Mails, KeePassXC als lokalen Passwortsafe sowie LUKS und VeraCrypt statt BitLocker, dessen Wiederherstellungsschlüssel auch bei Microsoft landen können. Zum Abschluss geht es um Tor: Ein VPN verschiebt das Vertrauen nur vom Provider zum VPN-Betreiber, Tor verteilt es dagegen auf mehrere unabhängige Knoten.

Patches ohne Ende: Ist Linux noch sicher?

PHP2Shell, Fragnesia, 948 KI-Funde in einem einzigen Durchlauf: Für Linux-Admins waren die vergangenen Wochen ein Dauerlauf durch den Patch-Regen. Daniel Klozbücher zeichnet nach, wie Angreifer beide Lücken kombinierten, um Management-Server von Firewalls zu kapern, obwohl der Kernel-Patch schon seit Mai bereitstand. Sein Realitätscheck fällt trotzdem gelassen aus

Die KI macht Linux nicht unsicher, sondern holt alte Fehler ans Licht, und Greg Kroah-Hartman rechnet mit rund 18 harten Monaten, bevor die Welle abebbt. Bleiben wird aber das Tempo, denn zwischen Patch und Exploit liegt heute nur noch etwa eine Woche. Klozbücher rät deshalb zu unattended-upgrades, getesteten Backups, festen Neustartfenstern oder Livepatching und einer sauberen Netzwerktrennung.