Ihre Meinung ist gefragt!

Workshops, Produkttests, Tipps und Tricks: Monat für Monat liefern wir Ihnen Praxiswissen für den IT-Betrieb. Jetzt drehen wir den Spieß um und möchten von Ihnen wissen, wie gut uns das gelingt. Den ersten 50 Teilnehmern winkt ein Sonderheft oder Buch nach Wahl.

Ob Windows oder Linux, Virtualisierung, Security, Cloud oder KI: Wir wollen Ihnen Know-how liefern, das Sie im Admin-Alltag sofort umsetzen können. Doch nur Sie selbst können beurteilen, ob uns das gelingt. Schreiben Sie uns deshalb, was Ihnen am IT-Administrator gefällt, welcher Artikel Ihnen zuletzt Arbeit erspart hat und wo wir noch nachlegen sollten. Ihr Feedback hilft uns, das Heft weiter zu schärfen. Ausgewählte Stimmen möchten wir zudem auf unserer Webseite und in unserer Werbung veröffentlichen.

Senden Sie Ihre Meinung in 200 bis 500 Zeichen bis zum 31. Oktober 2026 an redaktion@it-administrator.de mit dem Betreff "Leserbefragung 2026". Nennen Sie dazu Ihren Namen, Ihre Funktion und Ihr Unternehmen so, wie wir sie bei einer Veröffentlichung angeben dürfen. Als Dankeschön erhalten die ersten 50 Einsender ein IT-Administrator Sonderheft oder IT-Administrator Kompakt ihrer Wahl, gedruckt oder digital. Geben Sie in Ihrer E-Mail einfach Ihren Prämienwunsch an, bei gedruckten Ausgaben auch Ihre Lieferadresse.