Microsoft 365: Störung legt zahlreiche Dienste lahm

Eine größere Störung bei Microsoft 365 beeinträchtigt seit Donnerstagabend zahlreiche Cloudfunktionen. Auch aus Deutschland werden Probleme gemeldet, insbesondere mit Outlook und Exchange Online. Microsoft untersucht eine mögliche fehlerhafte Netzwerkkonfiguration und arbeitet an der Wiederherstellung seiner Infrastruktur. Administratoren können die Ausfälle derzeit nur begrenzt abfedern.

Seit dem Abend des 12. November kämpfen Nutzer weltweit mit Einschränkungen bei Microsoft 365. Im Mittelpunkt steht Exchange Online: Betroffene Anwender können teilweise nicht auf ihre Postfächer zugreifen, zudem kann sich die Zustellung von E-Mails verzögern. Die Probleme betreffen laut Microsoft unter anderem Outlook im Web, MAPI-Verbindungen, Exchange ActiveSync und REST-Schnittstellen. Microsoft führt die Probleme unter den Incident-IDs EX1550543 für Exchange Online und MO1550821 für weitere Microsoft-365-Dienste.

Auch in Deutschland macht sich der Ausfall bemerkbar. Auf Allestörungen.de stieg die Zahl der Outlook-Störungsmeldungen am Donnerstagabend zeitweise auf mehr als 2000. Beim Störungsmelder von Netzwelt häuften sich ebenfalls Beschwerden, unter anderem aus Berlin, Frankfurt, München und Hamburg. Die Nutzerberichte belegen zwar Auswirkungen in Deutschland, lassen aber aktuell keine Rückschlüsse auf die Zahl betroffener Unternehmen oder Microsoft-365-Tenants zu.

Exchange-Abhängigkeiten treffen weitere Dienste

Die Störung beschränkt sich nicht auf E-Mail. Microsoft nennt unter anderem Einschränkungen bei Teams, SharePoint Online, Microsoft To Do, Universal Print, Purview und bestimmten Windows-365-Konfigurationen. Bei Teams sollen grundlegende Funktionen wie Chats, Kanalnachrichten und Besprechungen weiterhin verfügbar sein. Probleme treten vor allem dort auf, wo Funktionen auf Exchange Online zugreifen, etwa bei Kalendern und der Besprechungsplanung. Auch Microsoft-Graph-Zugriffe auf E-Mail- und Kalenderdaten sowie der E-Mail-Verkehr zwischen lokalen Exchange-Installationen und Exchange Online können betroffen sein.

Nach Angaben des Herstellers reagieren bestimmte Server nicht mehr auf Anfragen, weil ein für sichere Verbindungen zuständiger Prozess überlastet wird. Microsoft untersucht einen Zusammenhang mit einer kürzlich vorgenommenen Änderung der Netzwerkkonfiguration und hat begonnen, diese zurückzunehmen. Zu den Gegenmaßnahmen gehören die Umleitung von Datenverkehr, Anpassungen der Serverkonfiguration und die schrittweise Wiederinbetriebnahme betroffener Systeme. Eine abschließend bestätigte Ursache liegt bislang nicht vor.

Administratoren können nur begrenzt eingreifen

Da die Probleme innerhalb der Microsoft-Infrastruktur auftreten, können Administratoren die eigentliche Störung nicht selbst beheben. Sie sollten im Service-Health-Dashboard des Microsoft 365 Admin Centers prüfen, ob die Vorfälle EX1550543 und MO1550821 für ihren Tenant ausgewiesen werden. Allerdings kann auch das Admin Center selbst zeitweise beeinträchtigt sein. Als zusätzliche Informationsquelle dient Microsofts öffentliche Statusseite.

Für die Fehlersuche empfiehlt es sich, betroffene Dienste und Funktionen zunächst einzugrenzen. Ein Ausfall des Exchange-Zugriffs bedeutet beispielsweise nicht zwangsläufig, dass auch sämtliche Teams-Funktionen nicht mehr verfügbar sind. Administratoren sollten deshalb funktionierende Kommunikationswege weiter nutzen, Fehlermeldungen und Ausfallzeiten dokumentieren und auf vorschnelle Änderungen an DNS-, Proxy- oder Authentifizierungseinstellungen verzichten, sofern die Symptome mit den bestätigten Microsoft-Störungen übereinstimmen.

SLA-Gutschriften prüfen

Unternehmen, deren Microsoft-365-Dienste von der Störung betroffen sind, sollten zudem mögliche Ansprüche auf SLA-Gutschriften prüfen. Diese gewährt Microsoft nicht automatisch. Entscheidend sind die vertraglichen Verfügbarkeitszusagen für den jeweiligen Dienst und die tatsächlich anrechenbare Beeinträchtigung. Administratoren sollten deshalb Ausfallzeiten, betroffene Benutzer und Fehlermeldungen dokumentieren sowie die Incident-IDs aus dem Microsoft 365 Admin Center sichern. Für Kunden mit CSP-Verträgen erfolgt die Antragstellung über den zuständigen Partner. Dabei gelten Fristen: Für Microsoft-365-Dienste im CSP-Modell müssen entsprechende Anträge innerhalb eines Monats nach Ende des betroffenen Abrechnungsmonats eingereicht werden.

UPDATE 13.11.2026 15:05 Uhr: Microsoft meldet weitere Fortschritte bei der Wiederherstellung seiner Dienste. In großen Teilen Europas hält die Verbesserung der Verfügbarkeit inzwischen an, auch in Nordamerika stabilisiert sich die Lage zunehmend. Allerdings können weiterhin zeitweise Probleme beim Postfachzugriff und Verzögerungen bei der E-Mail-Zustellung auftreten. Microsoft arbeitet daran, die verbleibenden Einschränkungen zu beseitigen und aufgelaufene E-Mail-Warteschlangen abzubauen. Die verlängerte Vorhaltezeit von 48 Stunden für verzögerte Nachrichten bleibt bestehen. Wann sämtliche Dienste wieder uneingeschränkt verfügbar sein werden, ist weiterhin offen.