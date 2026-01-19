Copilot offenbar gestört: Nutzer melden Probleme

Zahlreiche Nutzer berichten seit mehreren Stunden über Probleme mit Copilot. Meldungen aus vielen europäischen Ländern deuten auf eine laufende Störung des KI-Dienstes hin.

Offenbar hat Microsoft derzeit mit einer Störung seines KI-Assistenten Copilot zu kämpfen. Laut aktuellen Auswertungen von Störungsmeldungen auf allestörungen.de und downforeveryoneorjustme.com sind die Probleme vor rund vier Stunden erstmals aufgetreten. Seitdem häufen sich Berichte über Fehlermeldungen, langsame Reaktionszeiten oder einen vollständigen Ausfall des Dienstes.

Nutzer in Europa betroffen

Die gemeldeten Störungen betreffen Nutzer in mehreren europäischen Ländern. Innerhalb weniger Minuten gingen unter anderem Berichte aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Österreich, der Schweiz und Skandinavien ein. In den meisten Fällen wird beim Zugriff auf Copilot eine Fehlermeldung angezeigt, vereinzelt ist der Dienst gar nicht erreichbar oder reagiert deutlich verzögert.

Die Auswertung der Nutzerberichte zeigt ein für Ausfälle typisches Muster: Sobald die Zahl der Meldungen deutlich über dem üblichen Niveau liegt, wird von einer Störung ausgegangen. Genau das scheint aktuell der Fall zu sein. Die Probleme beschränken sich dabei nicht auf eine einzelne Region, sondern treten länderübergreifend auf, was auf ein zentrales technisches Problem hindeutet.

Mehrere Vorfälle im Januar

Ein Blick auf die jüngere Vergangenheit zeigt zudem, dass Copilot in den vergangenen Wochen mehrfach von Ausfällen betroffen war. Allein im Januar wurden mehrere Störungen registriert, die jeweils zwischen rund 30 Minuten und mehreren Stunden andauerten. In allen Fällen galten die Probleme später als behoben, konkrete technische Ursachen wurden öffentlich jedoch nicht näher erläutert.

Ob es sich bei der aktuellen Störung erneut um ein temporäres Infrastrukturproblem handelt oder ob weitergehende Maßnahmen erforderlich sind, ist bislang unklar. Eine offizielle Stellungnahme von Microsoft liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Betroffene Nutzer können derzeit nur abwarten, bis der Dienst wieder stabil zur Verfügung steht.