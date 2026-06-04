Microsoft integriert OpenClaw in Windows 11
Scout-Agent und neue Sicherheitsarchitektur sollen KI-Agenten fit für Unternehmen machen. Auf seiner Entwicklerkonferenz Build 2026 hat Microsoft die nächste Ausbaustufe seiner KI-Strategie vorgestellt.
In Kürze
- Microsoft integriert den Open-Source-Agenten OpenClaw tiefer in Windows 11 und stellt mit Scout einen ersten autonomen KI-Agenten vor.
- Neue Microsoft Execution Containers (MXC) sollen KI-Agenten in einer isolierten Umgebung ausführen und ihre Aktivitäten kontrollierbar machen.
- Granulare Berechtigungen ermöglichen die gezielte Freigabe von Internetzugriff, Zwischenablage sowie Lese- und Schreibrechten für Ordner.
- OpenClaw erhält eine native Windows-App und richtet sich mit Observability-, Governance- und Plugin-Funktionen auch an Unternehmen.
Im Mittelpunkt steht die neue Copilot-Super-App, die Chat-Funktionen, Coding-Assistenten und autonome Agenten unter einer Oberfläche vereint. Mit Scout präsentiert Microsoft zudem einen Agenten, der auf dem Open-Source-Projekt OpenClaw basiert und tief in Windows 11 sowie Microsoft 365 integriert werden soll.
Scout gehört zur neuen Klasse der sogenannten Autopilots. Dabei handelt es sich um KI-Agenten, die dauerhaft im Hintergrund laufen und Aufgaben weitgehend selbstständig ausführen können. Laut Microsoft soll Scout beispielsweise Kalender verwalten, Besprechungen vorbereiten oder E-Mail-Entwürfe erstellen. Anders als klassische Chatbots arbeitet der Agent dabei auch ohne aktive Benutzereingaben weiter.
OpenClaw erhält native Windows-App
Parallel dazu kündigte Microsoft eine native Windows-Version von OpenClaw an. Die neue Anwendung soll den Betrieb des Open-Source-Agenten deutlich vereinfachen und erstmals eine enge Integration in die Sicherheitsmechanismen von Windows ermöglichen.
Besonderes Augenmerk legte Microsoft auf die Zugriffskontrolle. Anwender können künftig detailliert festlegen, auf welche Ressourcen ein Agent zugreifen darf. Für einzelne Ordner lassen sich beispielsweise getrennte Lese- und Schreibrechte vergeben. Auch Berechtigungen für Internetzugriffe, Zwischenablage oder weitere Systemfunktionen sollen granular konfigurierbar sein.
Damit soll verhindert werden, dass Agenten unbeabsichtigt Dateien verändern oder löschen. In Demonstrationen zeigte Microsoft unter anderem Szenarien, in denen OpenClaw zwar Inhalte analysieren, jedoch aufgrund fehlender Schreibrechte keine Änderungen vornehmen konnte.
Microsoft Execution Containers isolieren Agenten
Für zusätzliche Sicherheit führt Microsoft die sogenannten Microsoft Execution Containers (MXC) ein. Dabei handelt es sich um eine speziell für KI-Agenten entwickelte Ausführungsumgebung, die auf einer richtliniengesteuerten Isolation basiert.
Die Agenten laufen dabei in einer abgeschotteten Sandbox und erhalten eine vom Betriebssystem erzwungene Identität. Dadurch lassen sich sämtliche Aktivitäten nachvollziehen und kontrollieren. Gleichzeitig können Unternehmen festlegen, welche Funktionen ein Agent überhaupt nutzen darf.
Nach Angaben von Microsoft soll diese Architektur den produktiven Einsatz von KI-Agenten in Unternehmen erleichtern und Risiken durch übermäßige Berechtigungen minimieren.
Enterprise-Funktionen für Unternehmen
Microsoft positioniert OpenClaw ausdrücklich auch für den Unternehmenseinsatz. Die Plattform bietet Funktionen für Observability, Governance und Compliance sowie ein Plugin-System zur Integration eigener Werkzeuge und Copilot-Erweiterungen.
Darüber hinaus sollen sich Agenten in bestehende Arbeitsumgebungen integrieren lassen. Microsoft nennt unter anderem Verbindungen zu Teams, GitHub und weiteren Unternehmensdiensten. Die OpenClaw Foundation verfolgt dabei einen modell- und plattformunabhängigen Ansatz und versteht sich als Non-Profit-Organisation.
GitHub Copilot wird zur Entwicklungsplattform
Neben Scout stellte Microsoft außerdem die neue GitHub Copilot App vor. Sie basiert auf GitHub Copilot CL und soll die Ausführung von Coding-Agenten vereinfachen. Entwickler müssen die Agenten künftig nicht mehr ausschließlich über das Terminal bedienen, sondern erhalten eine eigenständige Benutzeroberfläche.
Die GitHub Copilot App befindet sich derzeit in einer technischen Vorschau und steht zunächst Abonnenten der Tarife Copilot Pro, Pro+, Max, Business und Enterprise zur Verfügung.
Zunächst nur für ausgewählte Nutzer
Scout wird vorerst als experimentelle Lösung für Teilnehmer des Frontier-Programms sowie ausgewählte Organisationen bereitgestellt. Wann der Agent allgemein verfügbar sein wird, hat Microsoft bislang nicht bekannt gegeben.
Mit der Kombination aus nativer OpenClaw-Unterstützung, granularen Berechtigungen und den neuen Microsoft Execution Containers verfolgt Microsoft jedoch erkennbar das Ziel, autonome KI-Agenten zu einem festen Bestandteil von Windows und Microsoft 365 zu machen.
Quellen:
Microsoft Build 2026
Microsoft: Introducing Copilot Autopilots and the Copilot Super App
Microsoft Learn: Microsoft Execution Containers (MXC)
GitHub Copilot App Technical Preview
OpenClaw Windows Documentation
GitHub: Microsoft OpenClaw Dev Repository
FAQ: OpenClaw, Scout und KI-Agenten unter Windows
Scout ist Microsofts erster sogenannter Autopilot-Agent innerhalb der neuen Copilot-Super-App. Der Agent kann Aufgaben wie Terminplanung, Meeting-Vorbereitung oder das Erstellen von E-Mail-Entwürfen weitgehend selbstständig übernehmen und auch im Hintergrund arbeiten.
OpenClaw ist eine Open-Source-Plattform für KI-Agenten. Mit der neuen nativen Windows-App soll sich der Agent einfacher installieren, verwalten und sicher in Windows-Umgebungen einsetzen lassen.
Microsoft Execution Containers (MXC) dienen als Sicherheitsumgebung für KI-Agenten. Sie isolieren deren Ausführung in einer Sandbox und sorgen dafür, dass Aktivitäten nachvollziehbar bleiben und Richtlinien des Unternehmens eingehalten werden.
Nein. Nutzer können gezielt festlegen, welche Ordner ein Agent lesen oder verändern darf. Dadurch lassen sich sensible Daten schützen und unbeabsichtigte Änderungen verhindern.
Unter anderem können Internetzugriffe, Zwischenablage, Datei- und Ordnerzugriffe sowie weitere Systemfunktionen granular freigegeben oder gesperrt werden. Unternehmen erhalten dadurch deutlich mehr Kontrolle über KI-Agenten.
Ja. Microsoft stattet die Plattform mit Funktionen für Observability, Governance, Compliance und Erweiterungen über Plugins aus. Zudem sind Integrationen in Unternehmenswerkzeuge wie Microsoft Teams und GitHub vorgesehen.
Scout wird zunächst als experimentelle Lösung für ausgewählte Nutzer, Organisationen und Teilnehmer des Frontier-Programms bereitgestellt. Ein Termin für die allgemeine Verfügbarkeit steht derzeit noch nicht fest.
Die Anwendung vereinfacht Installation und Verwaltung von OpenClaw erheblich. Gleichzeitig ermöglicht sie die Nutzung der neuen Sicherheitsfunktionen von Windows, einschließlich MXC-Containern und granularer Berechtigungssteuerung.