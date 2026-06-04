Microsoft integriert OpenClaw in Windows 11

Scout-Agent und neue Sicherheitsarchitektur sollen KI-Agenten fit für Unternehmen machen. Auf seiner Entwicklerkonferenz Build 2026 hat Microsoft die nächste Ausbaustufe seiner KI-Strategie vorgestellt.

In Kürze Microsoft integriert den Open-Source-Agenten OpenClaw tiefer in Windows 11 und stellt mit Scout einen ersten autonomen KI-Agenten vor.

Neue Microsoft Execution Containers (MXC) sollen KI-Agenten in einer isolierten Umgebung ausführen und ihre Aktivitäten kontrollierbar machen.

Granulare Berechtigungen ermöglichen die gezielte Freigabe von Internetzugriff, Zwischenablage sowie Lese- und Schreibrechten für Ordner.

OpenClaw erhält eine native Windows-App und richtet sich mit Observability-, Governance- und Plugin-Funktionen auch an Unternehmen.

Im Mittelpunkt steht die neue Copilot-Super-App, die Chat-Funktionen, Coding-Assistenten und autonome Agenten unter einer Oberfläche vereint. Mit Scout präsentiert Microsoft zudem einen Agenten, der auf dem Open-Source-Projekt OpenClaw basiert und tief in Windows 11 sowie Microsoft 365 integriert werden soll.

Scout gehört zur neuen Klasse der sogenannten Autopilots. Dabei handelt es sich um KI-Agenten, die dauerhaft im Hintergrund laufen und Aufgaben weitgehend selbstständig ausführen können. Laut Microsoft soll Scout beispielsweise Kalender verwalten, Besprechungen vorbereiten oder E-Mail-Entwürfe erstellen. Anders als klassische Chatbots arbeitet der Agent dabei auch ohne aktive Benutzereingaben weiter.

OpenClaw erhält native Windows-App

Parallel dazu kündigte Microsoft eine native Windows-Version von OpenClaw an. Die neue Anwendung soll den Betrieb des Open-Source-Agenten deutlich vereinfachen und erstmals eine enge Integration in die Sicherheitsmechanismen von Windows ermöglichen.

Besonderes Augenmerk legte Microsoft auf die Zugriffskontrolle. Anwender können künftig detailliert festlegen, auf welche Ressourcen ein Agent zugreifen darf. Für einzelne Ordner lassen sich beispielsweise getrennte Lese- und Schreibrechte vergeben. Auch Berechtigungen für Internetzugriffe, Zwischenablage oder weitere Systemfunktionen sollen granular konfigurierbar sein.

Damit soll verhindert werden, dass Agenten unbeabsichtigt Dateien verändern oder löschen. In Demonstrationen zeigte Microsoft unter anderem Szenarien, in denen OpenClaw zwar Inhalte analysieren, jedoch aufgrund fehlender Schreibrechte keine Änderungen vornehmen konnte.

Microsoft Execution Containers isolieren Agenten

Für zusätzliche Sicherheit führt Microsoft die sogenannten Microsoft Execution Containers (MXC) ein. Dabei handelt es sich um eine speziell für KI-Agenten entwickelte Ausführungsumgebung, die auf einer richtliniengesteuerten Isolation basiert.

Die Agenten laufen dabei in einer abgeschotteten Sandbox und erhalten eine vom Betriebssystem erzwungene Identität. Dadurch lassen sich sämtliche Aktivitäten nachvollziehen und kontrollieren. Gleichzeitig können Unternehmen festlegen, welche Funktionen ein Agent überhaupt nutzen darf.

Nach Angaben von Microsoft soll diese Architektur den produktiven Einsatz von KI-Agenten in Unternehmen erleichtern und Risiken durch übermäßige Berechtigungen minimieren.

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Enterprise-Funktionen für Unternehmen

Microsoft positioniert OpenClaw ausdrücklich auch für den Unternehmenseinsatz. Die Plattform bietet Funktionen für Observability, Governance und Compliance sowie ein Plugin-System zur Integration eigener Werkzeuge und Copilot-Erweiterungen.

Darüber hinaus sollen sich Agenten in bestehende Arbeitsumgebungen integrieren lassen. Microsoft nennt unter anderem Verbindungen zu Teams, GitHub und weiteren Unternehmensdiensten. Die OpenClaw Foundation verfolgt dabei einen modell- und plattformunabhängigen Ansatz und versteht sich als Non-Profit-Organisation.

GitHub Copilot wird zur Entwicklungsplattform

Neben Scout stellte Microsoft außerdem die neue GitHub Copilot App vor. Sie basiert auf GitHub Copilot CL und soll die Ausführung von Coding-Agenten vereinfachen. Entwickler müssen die Agenten künftig nicht mehr ausschließlich über das Terminal bedienen, sondern erhalten eine eigenständige Benutzeroberfläche.

Die GitHub Copilot App befindet sich derzeit in einer technischen Vorschau und steht zunächst Abonnenten der Tarife Copilot Pro, Pro+, Max, Business und Enterprise zur Verfügung.

Zunächst nur für ausgewählte Nutzer

Scout wird vorerst als experimentelle Lösung für Teilnehmer des Frontier-Programms sowie ausgewählte Organisationen bereitgestellt. Wann der Agent allgemein verfügbar sein wird, hat Microsoft bislang nicht bekannt gegeben.

Mit der Kombination aus nativer OpenClaw-Unterstützung, granularen Berechtigungen und den neuen Microsoft Execution Containers verfolgt Microsoft jedoch erkennbar das Ziel, autonome KI-Agenten zu einem festen Bestandteil von Windows und Microsoft 365 zu machen.

Quellen:

Microsoft Build 2026

Microsoft: Introducing Copilot Autopilots and the Copilot Super App

Microsoft Learn: Microsoft Execution Containers (MXC)

GitHub Copilot App Technical Preview

OpenClaw Windows Documentation

GitHub: Microsoft OpenClaw Dev Repository

