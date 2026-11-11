Microsoft-Patch-Flut im November: Über 1000 Fixes

Microsoft hat am November-Patchday über 1.000 Sicherheitslücken geschlossen. Am dringendsten ist eine bereits ausgenutzte Outlook-Lücke, über die Angreifer mit einer einzigen präparierten Datei an NTLM-Hashes kommen. Der Fix kommt über das Office-Update und nicht über Windows Update. Admins sollten außerdem kritische Lücken in Exchange und Active Directory schnell schließen.

Microsoft hat zum November-Patchday wieder eine vierstellige Zahl an Sicherheitslücken geschlossen. Wie viele es genau sind, hängt von der Zählweise ab. BleepingComputer kommt auf 1.235 Schwachstellen, Tenable und SecurityWeek zählen 1.093 beziehungsweise 1.094 CVEs. Damit geht die Patch-Flut der vergangenen Monate weiter. Im Oktober hatte Microsoft mit 1.413 Lücken einen neuen Rekord aufgestellt, im September waren es 974. Seit Jahresbeginn hat der Konzern laut SecurityWeek bereits mehr als 5.000 Schwachstellen behoben.

Outlook-Lücke verrät NTLM-Hashes

Am dringendsten ist die Zero-Day-Lücke CVE-2026-124194 in Outlook, die Angreifer schon vor dem Patch ausgenutzt haben. Microsoft führt sie als Spoofing-Schwachstelle mit einem CVSS-Wert von 6,5. Sie ist der einzige Eintrag des Monats mit der Stufe “Moderate”.

Das Problem: Öffnet ein Nutzer eine präparierte Datei, verbindet sich das klassische Outlook ohne die übliche Warnung mit einem Server des Angreifers und schickt dabei den NTLMv2-Hash des Nutzers mit. Mit diesem Hash können sich Angreifer als das Opfer ausgeben. Entweder leiten sie ihn per Relay an Dienste ohne SMB- oder LDAP-Signierung weiter, oder sie knacken ihn offline. Über das Vorschaufenster lässt sich der Angriff nicht auslösen.

Betroffen sind Microsoft 365 Apps for Enterprise sowie Office LTSC 2021 und 2024. Die US-Behörde CISA hat die Lücke in ihren Katalog ausgenutzter Schwachstellen (KEV) aufgenommen, US-Bundesbehörden müssen bis 24. November patchen. Wichtig für Admins: Der Fix kommt über das Office-Update und nicht über Windows Update. Interessant ist auch, wer die Lücke gemeldet hat. Microsoft nennt einen Forscher mit dem Pseudonym “nono” und Benoît Sevens, in dessen Danksagung Anthropics KI-Modell Claude erwähnt wird.

Kritische Lücken in Exchange, Schannel und Active Directory

Gut 60 der Schwachstellen stuft Microsoft als kritisch ein. Besonders heikel ist CVE-2026-116928 in Windows Search (CVSS 9,8). Ein Angreifer schickt einfach einen bösartigen Anhang an einen Exchange-Server, der ihn automatisch indexiert, und kann so ohne vorherige Anmeldung Code ausführen. Ebenfalls ohne Anmeldung angreifbar ist Windows Schannel (CVE-2026-119952, CVSS 8,1). Microsoft hält eine Ausnutzung hier für “wahrscheinlicher”.

Dazu kommen eine kritische Remote-Code-Execution-Lücke in den Active Directory Domain Services (CVE-2026-118146) und zahlreiche Fehler in Excel, Word und Outlook. Weitere Lücken mit CVSS-Werten ab 9,8 betreffen Kerberos, den DNS-Server und Azure DevOps Server. Den größten Teil der Patches bekommt Windows mit 726 CVEs, gefolgt von Office mit 174 und SQL Server mit 59.

Windows-Updates mit Nebenwirkungen

Windows 11 von 24H2 bis 26H2 bekommt das Update KB5132061, das auch das Servicing Stack Update enthält. Es behebt unter anderem den Fehler 87 beim Hinzufügen von Druckern aus dem Active Directory, abgebrochene Remotedesktop-Verbindungen und den Code-10-Fehler bei USB-Audio-Geräten. Außerdem schaltet Microsoft die NTLM-Signierung jetzt standardmäßig ein und prüft die Kodierung signierter PowerShell-Skripte strenger. Ältere Skripte müssen unter Umständen als UTF-8 mit BOM gespeichert und neu signiert werden.

Für Windows 11 23H2 in den Editionen Enterprise und Education ist KB5131087 das letzte Update. Windows-10-Systeme mit ESU erhalten KB5131096, die LTSC-Versionen 2019 und 1607 bekommen KB5131085 und KB5131291. Mit diesem Patchday laufen auch .NET 8 und PowerShell 7.4 LTS aus. Adobe hat zeitgleich rund 110 Lücken in neun Produkten geschlossen.