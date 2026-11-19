Kein gefälschter Paketname, kein dubioser Absender: Zwei Versionen von Microsofts agent-framework auf PyPI enthalten einen Credential Stealer. Er startet automatisch mit Python und besorgt sich sogar frische Cloud-Tokens.

Wer das Python-Paket "agent-framework" aus dem offiziellen Paketverzeichnis PyPI installiert hat, sollte genau hinschauen. Das Team von OpenSourceMalware hat in den Versionen 1.26.1 und 1.26.2 einen Credential Stealer entdeckt. Er greift Zugangsdaten ab und schickt sie an einen externen Server.

Kritisch ist vor allem, woher die Versionen stammen. Es handelt sich nicht um Typosquatting, also um ein Paket mit ähnlich klingendem Namen. Beide Releases kamen vom echten PyPI-Publisher, der Microsoft zugeordnet ist. Weder der bekannte Projektname noch Lock-Files oder ältere saubere Versionen hätten deshalb geschützt.

PyPI hat den Publisher inzwischen unter Quarantäne gestellt. Die Forscher gehen trotzdem davon aus, dass der Angreifer weiterhin Pakete veröffentlichen kann. Version 1.26.2 erschien nämlich erst, nachdem PyPI die Version 1.26.1 bereits gesperrt hatte. Wie viele Systeme betroffen sind, ist unklar. Die öffentlichen Download-Zahlen gelten für das gesamte Projekt. Sie zeigen nicht, wie oft die beiden manipulierten Versionen installiert wurden.

Eine einzige Zeile startet den Stealer

Technisch nutzt die Schadsoftware einen wenig beachteten Mechanismus von Python, die sogenannten .pth-Dateien. Das Paket legt die nur 23 Byte große Datei af_runtime_diag.pth im Verzeichnis site-packages ab. Sie enthält nur die Zeile “import af_runtime_diag”. Python führt solche Importzeilen beim Start des Interpreters automatisch aus, also auch dann, wenn niemand agent_framework importiert.

Danach läuft der Stealer unbemerkt in einem abgekoppelten Kindprozess im Hintergrund, ersatzweise in einem Daemon-Thread. Er durchsucht Umgebungsvariablen nach Begriffen wie TOKEN, SECRET, PASSWORD, AZURE, AWS oder GITHUB. Er liest außerdem Dateien wie pip.conf, .npmrc, Docker-Konfigurationen, Git-Credential-Stores, Hugging-Face-Tokens und .env-Dateien. Zusätzlich durchsucht er bis zu 300 Prozessumgebungen unter /proc und kann so auch Geheimnisse anderer Prozesse erbeuten.

Besonders gefährlich ist ein weiterer Schritt. Der Schadcode nimmt nicht nur vorhandene Zugangsdaten mit, sondern fordert aktiv neue Tokens an. Dazu gehören OIDC-Tokens von GitHub Actions und Azure DevOps sowie Tokens über Azure Managed Identity, etwa für Azure Management, Key Vault, Storage, Microsoft Graph und Azure-KI-Dienste. Alles wird komprimiert, Base64-kodiert und per HTTPS-POST an eine webhook.site-Adresse geschickt. Getarnt ist das als harmlose “telemetry” mit dem User-Agent “runtime-diagnostics/1”.

Was Betroffene jetzt tun sollten

Laut der Analyse lädt das Paket keine weitere Schadsoftware nach. Es verankert sich auch nicht dauerhaft im Betriebssystem, sondern bleibt nur aktiv, solange die manipulierten Dateien in site-packages liegen. Entwarnung ist das aber nicht: Gerade in CI/CD-Umgebungen sind selbst kurzlebige Tokens wertvoll, wenn Angreifer sie sofort abgreifen.

Die Forscher raten, jede Installation von 1.26.1 oder 1.26.2 so zu behandeln, als seien die Zugangsdaten kompromittiert. Das gilt auch, wenn der Publisher wiederhergestellt wird oder eine neue Version erscheint. Betroffene sollten Systeme isolieren, Umgebungen aus einem sauberen Stand neu aufbauen und alle Secrets austauschen, von Paket-Registries über Git und Docker bis zu Cloud- und KI-Diensten. Außerdem lohnt ein Blick in Lock-Files, Build-Logs und Netzwerkdaten nach Anfragen an die genaue Webhook-Adresse.