Microsoft eröffnet Souveränitätsstudio in München

Wer die Kontrolle über seine Daten behalten will, aber trotzdem nicht auf moderne Clouddienste verzichten möchte, steht oft vor einem bekannten Dilemma. Microsoft will es in München jetzt lösen – mit einem Studio, das Strategie und Technik direkt zusammenbringt.

Microsoft hat in München das erste European Sovereignty & Digital Resilience Studio eröffnet. Das neue Zentrum ist Teil des Microsoft Innovation Hub und soll Unternehmen sowie Behörden dabei unterstützen, individuelle Anforderungen an digitale Souveränität zu analysieren und passende Cloud- sowie KI-Infrastrukturen zu entwickeln. Weitere Studios sind in Amsterdam und Brüssel sowie an neun zusätzlichen europäischen Standorten geplant.

Maßnahmen für Datensicherheit

Das Studio folgt einem strukturierten Prozess: Zunächst analysieren Teams gemeinsam mit Kunden Geschäftsbereiche, Risiken und regulatorische Anforderungen. Daraus leiten sie konkrete technische Maßnahmen ab – darunter External Key Management, Data Guardian und sogenannte Regulated Environment Management-Mechanismen. Am Ende des Prozesses sollen klare Vertrauensgrenzen und operative Unabhängigkeit stehen, inklusive Identitäts- und Zugriffsmanagement sowie Wiederherstellungsszenarien.

Microsoft-Präsident Brad Smith betonte anlässlich der Eröffnung, europäische Kunden hätten deutlich gemacht, dass Souveränität und Resilienz von Beginn an in Lösungen eingebettet sein müssten. Agnes Heftberger, CEO Microsoft Deutschland & Österreich, ergänzte, das Studio ermögliche es, vom strategischen Konzept bis zur konkreten Architektur in wenigen Tagen statt Monaten zu gelangen.

Produktbausteine zur Auswahl

Das Angebot umfasst neben dem Studio selbst mehrere Produktbausteine: Die Microsoft Sovereign Cloud erlaubt die Wahl zwischen souveräner Public Cloud, Private Cloud und nationalen Partner-Cloud-Modellen. Die European Data Boundary soll sicherstellen, dass personenbezogene Daten innerhalb Europas gespeichert und verarbeitet werden, konform zur DSGVO. Ergänzend dazu hat Microsoft sogenannte European Digital Commitments formuliert, mit denen der Konzern unter anderem zusichert, Kundeninteressen notfalls mit rechtlichen Mitteln gegenüber Drittstaaten zu verteidigen.

Der Münchner Standort entsteht in einem Umfeld wachsender geopolitischer Unsicherheit, in dem europäische Unternehmen und Behörden verstärkt nach Kontrolle über ihre digitale Infrastruktur suchen. Microsoft positioniert sich mit dem Studio-Netzwerk als Ansprechpartner für Organisationen, die Cloud- und KI-Vorteile nutzen wollen, ohne dabei Abhängigkeiten von außereuropäischen Rechtsräumen einzugehen. Ob das Konzept die in der Branche diskutierten Souveränitätsbedenken dauerhaft adressiert, wird sich in der praktischen Umsetzung zeigen müssen.