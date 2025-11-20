40 Jahre Windows: Vom DOS-Aufsatz zur KI-Plattform

Am 20. November 2025 feiert Microsoft Windows seinen 40. Geburtstag. Was 1985 als grafische Oberfläche für MS-DOS begann, entwickelte sich zum prägenden Betriebssystem des PC-Zeitalters und zur Grundlage moderner Unternehmens-IT.

Windows 1.0 erschien am 20. November 1985 als erste kommerzielle Version der neuen Benutzeroberfläche. Intern war zeitweise der Name "Interface Manager" im Gespräch – entschieden hat sich Microsoft schließlich für "Windows", passend zum Fensterkonzept. Die Software kostete zur Markteinführung 99 US-Dollar und ermöglichte erstmals eine Maussteuerung sowie das parallele Arbeiten mit mehreren Anwendungen. In den Markt gelang der Einstieg allerdings nur zögerlich; Windows blieb zunächst ein Nischenprodukt.

Durchbruch in den 1990ern

Erst mit Windows 3.0 erreichte Microsoft 1990 einen spürbaren Entwicklungssprung. Die verbesserte Speicherverwaltung, eine moderne GUI und mitgelieferte Spiele wie Solitaire oder Minesweeper machten die Plattform für Heimanwender attraktiv. Den eigentlichen Massenmarkt erschloss Windows 95: Das Betriebssystem führte das Startmenü, die Taskleiste und Plug-and-Play ein – Funktionen, die den PC für viele erstmals alltagstauglich machten.

Microsoft begleitete den Start 1995 mit einer der größten Werbekampagnen der Branche. In den ersten fünf Wochen wurden laut Unternehmensangaben über sieben Millionen Exemplare verkauft; innerhalb des ersten Jahres stieg die Zahl auf rund 40 Millionen Lizenzen. Windows wurde damit zum dominierenden Desktop-System weltweit.

NT-Architektur als Fundament der Unternehmenswelt

Parallel etablierte Microsoft ab 1993 die NT-Plattform, die sich durch robustere Sicherheit, 32-Bit-Architektur und konsequente Weiterentwicklung auszeichnete. Diese Linie bildet bis heute den technologischen Kern von Windows – vom Serverbetrieb bis zu modernen Client-Versionen.

Rückschläge blieben nicht aus: Windows Vista scheiterte an hohen Hardwareanforderungen und Treiberproblemen, Windows 8 polarisierte mit seiner touchoptimierten Oberfläche. Doch Microsoft korrigierte den Kurs, führte Windows 10 als "Windows-as-a-Service" fort und entwickelte darauf die Grundlage für die nächste Ära.

Von der Arbeitsoberfläche zur KI-Plattform

Im Jahr des 40-jährigen Jubiläums richtet Microsoft den Blick vor allem nach vorn. Windows 11 bildet die Plattform für neue KI-gestützte Funktionen wie den Copilot-Assistenten, der tief in Betriebssystemkomponenten eingebettet ist. Microsoft spricht von Windows als "Leinwand für KI" – ein Betriebssystem, in dem künftig sogenannte KI-Agenten Aufgaben über mehrere Anwendungen hinweg automatisiert erledigen sollen.

Während Windows 10 und 11 zusammen über eine Milliarde aktiver Geräte weltweit erreichen, bleibt Windows auch im KI-Zeitalter das Rückgrat unzähliger PCs in Unternehmen und Privathaushalten.

Vier Jahrzehnte Windows

Von den begrenzten 256 Kilobyte RAM-Anforderungen des ersten Releases bis zu KI-gestützten Workflows markiert Windows eine technologische Reise, die weltweit Arbeitsabläufe, Softwareentwicklung und den Alltag von Milliarden geprägt hat. Vier Jahrzehnte nach dem Start bleibt das Betriebssystem ein zentraler Baustein der digitalen Infrastruktur – mit dem Anspruch, den PC immer wieder neu zu erfinden.