Verlängertes Hotpatching für Windows Server 2022

Gute Nachrichten für Administratoren in Cloud- und Hybrid-Umgebungen: Microsoft hat den Support für das neustartfreie Patching unter Windows Server 2022 überraschend bis Herbst 2027 ausgedehnt. Die Erleichterung im Update-Alltag bleibt damit länger als geplant aktiv – allerdings bleibt das Feature weiterhin an die Azure-Edition und die Nutzung in Microsofts Cloud-Ökosystem gebunden.

Das monatliche Einspielen von Sicherheitsupdates gehört zu den zeitaufwendigsten und kritischsten Routineaufgaben in IT-Abteilungen. Wartungsfenster zu unchristlichen Zeiten und das ständige Risiko von fehlerhaften Reboots prägen den Admin-Alltag. Mit der Einführung von Hotpatching versprach Microsoft hier signifikante Linderung: Sicherheitsrelevante Änderungen am Code werden direkt im laufenden Betrieb in den Arbeitsspeicher injiziert – ganz ohne Systemneustart.

Wer diese Technologie unter Windows Server 2022 nutzt, darf nun aufatmen. Der Software-Riese hat den Hotpatching-Support für dieses Betriebssystem offiziell verlängert, wenn auch nur für die "Datacenter: Azure Edition".

Zusätzliche Atempause bis Oktober 2027

Ursprünglich war das Hotpatching-Modell eng an den regulären Lebenszyklus des Windows Server 2022 gekoppelt, dessen Mainstream-Support im Oktober 2026 endet. Microsoft hat nun jedoch eine Kehrtwende vollzogen und den Hotpatching-Support für diese Betriebssystemversion um ein volles Jahr bis Oktober 2027 ausgedehnt.

Unternehmen erhalten dadurch wertvolle Flexibilität und ein großzügigeres Zeitfenster für anstehende OS-Migrationen. Die Migration komplexer Serverlandschaften auf den Nachfolger Windows Server 2025 kann somit entzerrt werden, ohne dass Administratoren in der Übergangsphase auf den Komfort und die erhöhte IT-Sicherheit des neustartfreien Patchings verzichten müssen.

Privileg der Azure-Welt

Trotz der erfreulichen Verlängerung bleibt der Beigeschmack der Exklusivität bestehen. Wer gehofft hatte, Microsoft würde die Technologie im Zuge der Supportverlängerung auch für klassische On-Premises-Installationen öffnen, wird enttäuscht. Das Feature ist bei Windows Server 2022 nach wie vor fest an die "Datacenter: Azure Edition" gekoppelt.

Das bedeutet im Klartext: Ein klassischer Bare-Metal-Server im eigenen Rechenzentrum oder eine Standard-VM unter VMware vSphere oder Hyper-V gehen leer aus. Hotpatching für Windows Server 2022 funktioniert ausschließlich, wenn das OS entweder als virtuelle Maschine in der Azure-Cloud ausgeführt wird oder on-premises auf einer validierten Infrastruktur via Azure Local (dem ehemaligen Azure Stack HCI) läuft und die entsprechenden Azure-Vorteile aktiv geschaltet sind.

Windows Server 2025 und Windows 11

Die strategische Richtung von Microsoft ist indessen klar: Hotpatching soll langfristig zum Standard werden. Wer die strikten Azure-Grenzen von Windows Server 2022 durchbrechen möchte, muss den Blick auf die neueren Plattformen richten. Mit dem aktuellen Windows Server 2025 hat Microsoft das Feature spürbar aufgebohrt. Über die Anbindung an Azure Arc steht Hotpatching nun endlich auch für reguläre Datacenter- und Standard-Editionen im eigenen, traditionellen Rechenzentrum zur Verfügung – wenn auch gekoppelt an ein entsprechendes Subscription-Modell.

Gleichzeitig weitet Redmond das neustartfreie Verfahren auf die Client-Ebene aus. Über Microsoft Intune befinden sich derzeit erste Mechanismen im Rollout, um auch Windows-11-Enterprise-Arbeitsplätze im laufenden Betrieb und ohne störende Nutzerunterbrechung abzusichern.

Fazit

Die Support-Verlängerung bis Oktober 2027 bietet Azure- und Hybrid-Kunden eine willkommene Flexibilität. Für klassische On-Premises-Anwender bleibt Windows Server 2022 in Sachen Hotpatching jedoch weiterhin eine Sackgasse. Wer die neustartfreie Zukunft im eigenen Rechenzentrum ohne Azure-Infrastruktur einläuten will, kommt um eine Planung für den Wechsel auf Windows Server 2025 nicht herum.