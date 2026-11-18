Erst installieren, dann absichern: Damit soll bei Windows Server bald Schluss sein. Mit Windows Server 2028 startet Server Core schon in der Insider Preview mit Hunderten aktiven Sicherheitseinstellungen. Das schützt, kann aber auch alte Skripte und Protokolle ausbremsen.

Bei Windows Server ändert Microsoft einen grundlegenden Ansatz. Bisher waren die Voreinstellungen auf Kompatibilität ausgelegt und mussten von Admins erst nachträglich abgesichert werden. Windows Server 2028 soll dagegen von Haus aus sicher starten. Den Anfang macht die Server-Core-Variante ab Windows Server Insider Preview Build 29706, wie Microsoft am 17. November 2026 in einem Blogbeitrag angekündigt hat.

Bisher lag die Härtung in der Verantwortung der Admins, meist über die Security Baseline oder eigene Skripte nach der Installation. Bis diese Arbeit erledigt war, lief ein frisch aufgesetzter Server in einem weniger sicheren Zustand, und diese Lücke fiel leicht unter den Tisch. Jetzt sind Hunderte Sicherheitseinstellungen ab dem ersten Start aktiv. Sie orientieren sich an gängigen Branchen-Benchmarks wie CIS und DISA STIG.

Was Microsoft im Detail absichert

Bei Identität und Authentifizierung setzt das System auf Kerberos statt NTLM, schützt den LSASS-Prozess und erzwingt starke Passwörter samt Kontosperre. Verbraucherkonten sind außen vor. Im Netzwerk kommuniziert der Server nur über signierte, verschlüsselte und authentifizierte Kanäle: SMB-Signierung und -Verschlüsselung sind aktiv, die Firewall läuft in allen Profilen, und veraltete Namensauflösung sowie nicht authentifiziertes RPC sind abgeschaltet.

TLS ist auf moderne Cipher Suites beschränkt, und der Schlüsselaustausch läuft hybrid mit dem Post-Quanten-Verfahren ML-KEM. Rechteerhöhungen müssen Admins bestätigen, Gäste können sich nicht anmelden, und Installationsprogramme erhalten nicht eigenständig erhöhte Rechte. Der Anmeldeprozess führt nur von Microsoft signierten Code aus, die Auslagerungsdatei ist verschlüsselt. Bei RDP sind NLA und TLS Pflicht. WinRM lässt weder Basic- noch Digest-Authentifizierung noch unverschlüsselten Datenverkehr zu. Dazu kommen erweiterte Überwachung mit Befehlszeilen, PowerShell Script Block Logging und größere Ereignisprotokolle.

Laut Microsoft wurden die Einstellungen mit den jeweils zuständigen Teams ausgewählt und als Gesamtpaket getestet. Technisch landen die gehärteten Werte, wo möglich, als Richtlinie im Policy-Zweig HKLM\SOFTWARE\Policies. Weil Richtlinien Vorrang vor lokaler Konfiguration haben, können Cmdlets, Skripte oder Installer die Vorgaben nicht unbemerkt aufweichen. Wer etwa per PowerShell die WinRM-Basic-Authentifizierung einschalten will, wird mit dem Hinweis abgewiesen, dass die Einstellung über Richtlinien gesteuert wird.

Neues Bordwerkzeug zur Kontrolle

Verwalten lassen sich die Einstellungen über OSConfig, lokale oder Domänen-Gruppenrichtlinien oder andere Management-Tools. Die Firewall bleibt bewusst lokal konfigurierbar. Eine Eigenheit dürfte manchen Admin zunächst irritieren: gpresult und RSOP zeigen die gehärteten Werte als “Not Configured” an, weil sie fest im Image stecken und es keine .pol-Datei gibt, die diese Tools auslesen könnten.

Für den Überblick liefert Microsoft das PowerShell-Modul MSHardenedPolicyEval mit. Get-MSHardenedPolicyScore bewertet den Server pro Kategorie und insgesamt, Restore-MSHardenedPolicy entfernt die gehärteten Werte für einzelne Kategorien oder den ganzen Server, und Set-MSHardenedPolicy wendet sie erneut an. Beide schreibenden Cmdlets unterstützen -WhatIf. Für die Kommandozeile gibt es zusätzlich MSHardenedPolicyEval.exe, das Ergebnisse auch in eine Logdatei und ins Ereignisprotokoll schreiben kann.

Einen Score von 100 Prozent sollten Tester derzeit nicht erwarten. Microsofts Beispielausgabe kommt auf 80,59 Prozent, also 191 von 237 Richtlinien. Manche Einstellungen wie TLS-Cipher-Suites und ECC-Kurven werden noch nicht gemessen, und auf Domänencontrollern mit KDC können angewendete Werte als nicht erfüllt erscheinen. Ist ein Server bereits über OSConfig oder Gruppenrichtlinien verwaltet, empfiehlt Microsoft das Bordwerkzeug nur zur Bewertung, um Konflikte zu vermeiden. Die Namen von Tool und Cmdlets können sich in späteren Preview-Builds noch ändern.

Kompatibilität und offene Baustellen

Microsoft weist ausdrücklich darauf hin, dass manches, was unter Windows Server 2025 funktionierte, mit den strengeren Voreinstellungen ohne Anpassungen nicht mehr laufen könnte. Das betrifft etwa ältere Protokolle, Legacy-Authentifizierung sowie einige Management-Tools und Skripte. Admins sollen ihre Anwendungen vorab testen und nur gezielt lockern. Ein Restore stellt dabei das Standardverhalten von Windows Server wieder her, nicht die frühere eigene Konfiguration.

Noch nicht enthalten sind unter anderem das Blockieren von NTLM, Anforderungen an Secure Boot und DMA-Schutz, Kernel Shadow Stacks sowie die Härtung von Druck und RPC einschließlich Windows Protected Print. Auch weitere Einstellungen wie ein Anmeldebanner sollen in künftigen Previews folgen. Rückmeldungen dazu, wo die Vorgaben echte Workloads ausbremsen, sammelt Microsoft im Windows Server Insiders Forum und über das Technology Adoption Program.