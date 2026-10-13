Microsoft gibt WSL Containers für Windows frei

Microsoft stellt WSL Containers allgemein zur Verfügung. Die neue Containerplattform ermöglicht den direkten Betrieb von Linux-Containern unter Windows und bietet zusätzliche Verwaltungsfunktionen sowie eine Integration in Intune und Defender for Endpoint.

Mit der allgemeinen Verfügbarkeit (General Availability, GA) von WSL Containers erweitert Microsoft das Windows Subsystem for Linux (WSL) um eine integrierte Containerlaufzeitumgebung. Entwickler und Administratoren können damit Linux-Container unmittelbar auf Windows-Systemen betreiben, ohne dafür eine separate Container-Desktop-Anwendung installieren zu müssen. Die Verwaltung erfolgt über das neue Kommandozeilenwerkzeug wslc.exe, das alternativ über den Alias container.exe erreichbar ist.

Die Funktion steht nach einer Aktualisierung von WSL über den Befehl wsl --update beziehungsweise durch die Installation der aktuellen Version von GitHub zur Verfügung. Zusätzlich stellt Microsoft eine API bereit, über die Windows-Anwendungen Linux-Container programmatisch starten und verwalten können. Als mögliche Einsatzgebiete nennt der Hersteller unter anderem lokale Entwicklungsumgebungen, KI-Workloads und cloudnative Anwendungen.

Erweiterte Containerverwaltung

Gegenüber der bisherigen Vorschauversion hat Microsoft den Funktionsumfang der Containerplattform deutlich erweitert. So lassen sich laufende Container mit wslc container restart neu starten und über wslc container cp Dateien zwischen Host und Container übertragen. Der Befehl wslc system info liefert Informationen über die Containerumgebung.

Weitere Neuerungen betreffen die Netzwerkverwaltung und Überwachung. Container können mit wslc network connect und wslc network disconnect nachträglich Netzwerken zugewiesen oder daraus entfernt werden. Darüber hinaus unterstützt die Plattform nun Healthchecks, die Ausgabe von Containerereignissen in Echtzeit und zusätzliche Mount-Optionen. Auch der Speicherort der standardmäßigen WSLC-Sitzung lässt sich individuell konfigurieren.

Intune und Defender sichern Container ab

Für den Unternehmenseinsatz erweitert Microsoft die Integration von WSL Containers in seine bestehenden Verwaltungs- und Sicherheitslösungen. Microsoft Defender for Endpoint kann mithilfe des erweiterten WSL-Plug-ins nun auch Prozess-, Datei- und Netzwerkaktivitäten innerhalb der Linux-Container erfassen und mit dem jeweiligen Windows-Host in Verbindung bringen. Dadurch lassen sich verdächtige Vorgänge in bestehende Sicherheitsanalysen einbeziehen.

Über Microsoft Intune können Administratoren außerdem festlegen, ob WSL Containers auf verwalteten Geräten verwendet werden dürfen. Eine neue Richtlinie ermöglicht es zudem, den Bezug von Container-Images auf ausdrücklich freigegebene Registries zu beschränken. Damit sollen Unternehmen die Nutzung nicht autorisierter Container-Images unterbinden und bestehende Sicherheitsvorgaben durchsetzen können.

Neue Architektur verbessert die Integration

Technisch setzt WSLC auf eine gegenüber dem klassischen WSL angepasste Architektur. Einzelne Container-Sitzungen werden über eigene Prozesse verwaltet, wodurch Microsoft die Isolation und die Trennung privilegierter Operationen verbessern will. Für den Zugriff auf Windows-Dateien kommt das Dateisystemprotokoll virtiofs zum Einsatz, das laut Microsoft gegenüber dem bisher verwendeten Plan9-Ansatz eine bis zu doppelt so hohe Leistung ermöglichen soll.

Auch die Netzwerkanbindung wurde überarbeitet. Das neue Netzwerkmodell Consommé verarbeitet den Datenverkehr der Linux-Umgebung über Prozesse im jeweiligen Windows-Benutzerkontext. Dies soll insbesondere die Kompatibilität mit VPN-Verbindungen, Firewalls und bestehenden Unternehmensnetzwerken verbessern.

Zu den noch geplanten Funktionen gehört die Unterstützung von Compose-Konfigurationen. Microsoft arbeitet daran, bestehende compose.yaml-Dateien künftig ohne Anpassungen verwenden zu können. Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht dafür noch nicht fest.