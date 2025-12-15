Migration zu Exchange SE (3)

Exchange Subscription Edition ist seit dem 1. Juli 2025 verfügbar, während Exchange 2016 und 2019 im Oktober 2025 ihr Supportende erreichten. Unser Workshop zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Takt halten und auf SE migrieren – wahlweise per klassischem Legacy-Upgrade oder mittels neuem Inplace-Upgrade von Exchange 2019. Im letzten Workshop Teil behandeln wir das Verschieben der Postfächer und das Deinstallieren des alten Exchange-Servers.

Im nächsten Schritt verschieben Sie die Postfächer in die neuen Postfachdatenbanken.

Postfächer verschieben

Beginnen Sie mit den Systempostfächern auf dem neuen Server:

Get-Mailbox -Database DB16 -Arbitration | New-MoveRequest -TargetDatabase DBSE01

Den Status der Verschiebeaktion prüfen Sie mit Get-MoveRequest. Im EAC finden Sie dazu unter "Empfänger / Migration" eine Übersicht aktueller Verschiebungen (Bild 3). Dort starten Sie über "+" eine neue Verschiebeaktion, um Benutzerpostfächer zu übertragen. Wählen Sie "In eine andere Datenbank verschieben", um eine lokale Migration zu starten.

Bild 3: Den Verschiebevorgang für Postfächer starten Sie über einen Migration Batch in der EAC.



Sie können die Benutzer direkt auswählen oder eine CSV-Datei mit primären E-Mail-Adressen importieren. Mehrere Benutzer gleichzeitig verschieben Sie als Batch-Move. In der EAC nutzen Einzel- und Batch-Moves denselben Assistenten; in der Shell kommen dagegen New-MoveRequest und New-MigrationBatch zum Einsatz.

Nach der Auswahl definieren Sie Zieldatenbank und Postfachtyp (Archiv und/oder Hauptpostfach). Legen Sie fest, ob die Verschiebung sofort starten oder zunächst ausgesetzt werden soll.

Auch für den Abschluss können Sie diesen Modus wählen. So lässt sich eine Migration vorbereiten und erst im Wartungsfenster finalisieren. Das minimiert den Einfluss auf Clients, da ein Abschluss während einer aktiven Outlook-Sitzung einen Neustart erzwingen würde. Den aktuellen Status und mögliche Aktionen zeigt Ihnen die EAC für jede Verschiebeanforderung an.

Sind alle Benutzerpostfächer übertragen, verschieben Sie auch die verbleibenden Systempostfächer:

Get-Mailbox -Database DB16 -AuditLog | New-MoveRequest -TargetDatabase DBSE Get-Mailbox -Database DB16 -RecipientTypeDetails DiscoveryMailbox | New-MoveRequest -TargetDatabase DBSE

Nach Abschluss der MoveRequests löschen Sie die zugehörigen Einträge:

Get-MoveRequest | where {$_.status -eq "Completed"} | Remove-MoveRequest

Nach diesem Schritt liegen nahezu alle Funktionen auf dem neuen Exchange SE. Lediglich die öffentlichen Ordner befinden sich noch auf dem alten Server. Seit Exchange 2013 und 2016 liegen öffentliche Ordner in eigenen Postfächern, was die Migration deutlich vereinfacht. Verschieben Sie diese einfach in eine Datenbank auf dem Exchange-SE-Server:

Get-Mailbox -PublicFolder | New-MoveRequest -TargetDatabase DBSEPF01

Prüfen Sie den Fortschritt mit Get-MoveRequest. Je nach Datenmenge kann der Vorgang etwas dauern. Sobald alle öffentlichen Ordner auf dem neuen Server liegen, kontrollieren Sie deren Speicherort:

Get-Mailbox -PublicFolder | ft Name,Alias,Servername,Database

Damit schließen Sie die Swing-Migration ab, bei der Funktionen und Daten schrittweise vom alten auf den neuen Server übertragen werden.

Exchange deinstallieren

Der letzte Schritt ist die Entfernung des alten Servers aus der Organisation. Da Exchange seine Konfiguration im Active Directory speichert, tilgen Sie den Server ausschließlich über die Deinstallation, um alle Einträge korrekt zu löschen.

Entfernen Sie zunächst die Datenbanken auf dem alten Server über die EAC, um sicherzustellen, dass dort keine Postfächer mehr liegen. Starten Sie dann die Deinstallation über die Systemsteuerung unter "Programme und Funktionen" und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten. Löschen Sie alle Rollen sowie Verwaltungstools. Nach Abschluss der Deinstallation nehmen Sie den Server aus der AD-Domäne, damit auch das Computerkonto entfernt wird.

Fazit

Die Migration auf Exchange SE lässt sich von Exchange 2019 per Inplace-Upgrade unkompliziert durchführen – der Ablauf ähnelt stark der Installation eines Cumulative Updates. Ein Legacy-Upgrade folgt dem klassischen Migrationsschema früherer Exchange-Versionen. Technisch gibt es kaum neue Hürden, der Ablauf bleibt vertraut. Der zeitliche Aufwand hängt primär von der Größe und Anzahl der bestehenden Datenbanken ab. Planen Sie daher ausreichend Puffer ein und achten Sie auf einen zügigen Abschluss, um in einer vollständig supporteten Umgebung zu bleiben. (ln)

Im ersten Teil unseres Workshops sind wir auf wichtige Vorbereitungen zur Migration und typische Stolperfallen eingegangen. Im zweiten Teil drehte sich alles um die eigentliche Installation von Exchange SE und die damit einhergehende Netzwerk- und Verbindungskonfiguration.

Über den Autor: Christian Schulenburg ist seit über 20 Jahren in der IT tätig und war langjähriger MVP für Exchange. Aktuell arbeitet er als Referent für Digitalisierung beim Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin, wo er die Verwaltung in dem Prozess der Digitalisierung unterstützt. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen bei Salesforce sowie bei Microsoft-Technologien und dabei insbesondere auf Exchange.