Zwei Anschläge, zehntausende Haushalte ohne Strom und kaum noch Handyempfang: Nach den Berliner Blackouts will die Bundesnetzagentur den Mobilfunk krisenfester machen. Ihr Plan setzt auf ein Notnetz, stärkere Akkus und Hilfe aus dem All.

Zuerst fällt der Strom aus, dann der Router, und irgendwann zeigt auch das Smartphone keine Balken mehr an. Genau das haben zehntausende Berlinerinnen und Berliner in den vergangenen gut zwölf Monaten zweimal erlebt. Die Bundesnetzagentur zieht daraus jetzt Konsequenzen und hat am Donnerstag eine überarbeitete Fassung ihres Strategiepapiers "Resilienz der Telekommunikationsnetze" vorgelegt.

Im September 2025 setzten Unbekannte zwei Strommasten im Berliner Südosten in Brand. Rund 50.000 Haushalte und etwa 2.000 Betriebe saßen danach im Dunkeln. Anfang Januar 2026 folgte ein Brand an einer Kabelbrücke über den Teltowkanal: Diesmal traf es rund 45.000 Haushalte und 2.200 Gewerbekunden, und erst nach etwa 100 Stunden floss wieder überall Strom.

Ohne Strom kein Netz

Die erste Version des Papiers entstand 2022 unter dem Eindruck der Flut im Ahrtal. Behördenchef Klaus Müller macht jetzt deutlich, wie ernst die Lage ist: "Funktionierende Telekommunikation gehört zu den grundlegenden Anforderungen in einer modernen Gesellschaft. Sie zu stärken und gegen Bedrohungen abzusichern, müssen wir als gesamtgesellschaftliche Herausforderung begreifen." Und weiter: "Auf Anschläge und Naturkatastrophen müssen wir besser vorbereitet sein als bisher."

Insgesamt spielt das Papier neun Szenarien durch, von Hitzewellen über Pandemien und Baggerschäden bis zum Krieg. Im Zentrum steht der Stromausfall, denn Berlin hat gezeigt, wie eng Mobilfunk und Energieversorgung zusammenhängen. Die Gefahr hybrider Angriffe auf kritische Infrastruktur sehen die Autoren spätestens seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf "sehr hohem Niveau".

Rumpfnetz, Akkupuffer und Satelliten

Die zentrale Idee heißt Rumpfnetz. Gemeint ist kein neu gebautes Netz, sondern ein Kern ausgewählter Basisstationen, die im Ernstfall zumindest Telefonie, Notruf und SMS am Leben halten. Auswahlkriterien könnten etwa sein, wie viel Fläche eine Station abdeckt und ob sie Leitstellen, Feuerwachen oder Krankenhäuser versorgt. Diese Standorte würden bevorzugt gehärtet und nach einem Ausfall als erste wieder hochgefahren.

Die Netzbetreiber sollen außerdem bei der Notstromversorgung nachlegen: mehr unterbrechungsfreie Stromversorgung und mehr Netzersatzanlagen, dazu längere Batteriepufferzeiten, sofern das verhältnismäßig bleibt. Den Sabotageschutz ihrer Anlagen sollen sie auf den Prüfstand stellen. Mobile Basisstationen sollen Lücken schneller überbrücken. Zusätzlich setzt die Behörde auf Satellitenfunk direkt aufs Smartphone (Direct-to-Device), weist aber selbst darauf hin, dass dieser in Gebäuden und engen Straßenschluchten an seine Grenzen stößt.

Zufahrtsrechte, Kraftstoff und Anlaufstellen

Technik allein reicht aber nicht, wenn der Techniker nicht zum Mast durchkommt. Deshalb skizziert das Papier organisatorische Optionen, die vor allem bei den Ländern liegen. Dazu gehören feste Meldeketten zwischen Behörden und Netzbetreibern, ein virtuelles Lagezentrum und gemeinsame Krisenübungen. Hinzu kommen Fahrt- und Zutrittsrechte auch in Sperrzonen, Notstromaggregate ohne langwierige Genehmigung sowie ein Krisenplan für die Versorgung mit Kraftstoff.

Auch die Bevölkerung soll im Krisenfall wissen, wohin sie sich wenden kann. Die Behörde schlägt besonders abgesicherte Anlaufstellen vor, an denen Mobilfunk verfügbar bleibt und Handys geladen werden können. Aufklärungskampagnen sollen etwa zeigen, wie man den Akku im Ernstfall schont, und für den Notruf plant die Bundesnetzagentur ein eigenes Beteiligungsverfahren.

Bindend ist das alles allerdings nicht, denn neue Pflichten für die Branche enthält das Papier nicht. Die Behörde selbst spricht von einem Zwischenschritt: Weitere Szenarien sollen zusammen mit den Ländern folgen. Künftig sollen auch Breitbandanbieter und Rechenzentrumsbetreiber mit am Tisch sitzen.