Molekulare Qubits sollen auf photonische Chips

Organische Moleküle könnten künftig als Bausteine für skalierbare Quantencomputer dienen. Forschern des Ulmer Unternehmens NVision ist es gelungen, einzelne molekulare Qubits gezielt anzusteuern und ihre Quantenzustände mithilfe von Licht auszulesen. Gemeinsam mit dem Photonik-Spezialisten HyperLight will NVision die Technologie nun auf photonische Chips übertragen und damit den Weg zur industriellen Fertigung ebnen.

Quantencomputer benötigen Qubits, deren Zustände sich präzise kontrollieren und miteinander verknüpfen lassen. Eine mögliche Grundlage dafür bilden organische Moleküle, die sich chemisch gezielt herstellen und in ihren Eigenschaften verändern lassen. Bislang war es allerdings schwierig, einzelne molekulare Spins gleichzeitig kohärent zu steuern und optisch auszulesen.

Forschern des Ulmer Quantentechnologieunternehmens NVision und beteiligter Universitäten ist dabei ein wichtiger Schritt gelungen. In einer Ende Oktober im Fachjournal Nature veröffentlichten Studie beschreiben sie eine Spin-Photon-Schnittstelle auf Basis speziell entwickelter Carben-Moleküle. Die Wissenschaftler konnten den Spinzustand einzelner Moleküle gezielt manipulieren und über optische Signale auslesen. Die Experimente fanden bei einer Temperatur von 4,5 Kelvin statt. Dabei erreichten die Forscher unter bestimmten Messbedingungen Kohärenzzeiten im Millisekundenbereich.

Für die industrielle Nutzung ist vor allem die mögliche Integration in bestehende Chiptechnologien interessant. Die Moleküle lassen sich grundsätzlich in dünne Schichten einbringen, die auf photonisch integrierten Schaltkreisen zum Einsatz kommen könnten. Anders als bei Architekturen, die auf räumlich eng benachbarte Qubits setzen, sollen optische Verbindungen die Kommunikation auch zwischen weiter entfernten Qubits ermöglichen.

Um diesen Ansatz weiterzuentwickeln, hat NVision eine Partnerschaft mit dem US-Unternehmen HyperLight vereinbart. Dessen photonische Chips auf Basis von Dünnschicht-Lithiumniobat sollen künftig die molekularen Qubits aufnehmen. Erste integrierte Prototypen sind für das vierte Quartal 2026 angekündigt. Bis zum Jahresende will NVision die Funktionsfähigkeit der Technologie auf einem photonischen Chip demonstrieren.

Langfristig strebt das Unternehmen zunächst 1000 physikalische Qubits an. Bis 2030 sollen 1000 logische, fehlerkorrigierte Qubits auf einem Chip folgen. Noch handelt es sich jedoch um Entwicklungsziele: Die veröffentlichte Studie belegt die Kontrolle einzelner molekularer Qubits, nicht deren Zusammenspiel in einem skalierbaren Quantenprozessor.