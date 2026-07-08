Multi-Cluster mit Kubernetes

Kubernetes hat sich vom Experiment zur zentralen Betriebsplattform entwickelt. Der Betrieb mehrerer Kubernets-Cluster bringt neue Anforderungen an Verwaltung, Sicherheit und Automatisierung mit sich. Gefragt sind klare Architekturprinzipien, strukturierte Betriebsprozesse und ein durchdachtes Sicherheitskonzept, damit Plattformen langfristig stabil und beherrschbar bleiben. Ebenso wichtig sind Themen wie Monitoring, Backup und Recovery sowie die Frage, welches Betriebsmodell sich für mittelständische IT-Teams bewährt.

Kubernetes wird häufig als Technologie zur Container-Orchestrierung eingeführt. In der Praxis entwickelt sich daraus jedoch schnell eine zentrale Plattform für den gesamten Applikationsbetrieb. Spätestens wenn mehrere Teams parallel Anwendungen deployen, steigen die Anforderungen deutlich. Dann gilt es, Cluster zu versionieren, Zugriffe zu verwalten, Workloads zu überwachen und Sicherheitsrichtlinien konsequent umzusetzen.

In vielen Projekten zeigt sich ein ähnliches Muster: Ein Unternehmen startet mit einem einzelnen Cluster für erste containerisierte Anwendungen. Innerhalb kurzer Zeit kommen weitere Services hinzu, mehrere Teams greifen gleichzeitig auf Ressourcen zu und erste Engpässe entstehen. Häufig fehlen dann klare Vorgaben für Ressourcenverteilung oder Zuständigkeiten, was zu ineffizienter Nutzung und steigender Komplexität führt. Die eigentliche Herausforderung liegt deshalb weniger im initialen Setup als im stabilen und langfristigen Betrieb der Plattform.

Architektur und Komponenten eines Kubernetes-Clusters

Ein belastbarer Kubernetes-Betrieb setzt eine klare Architektur voraus. In der Praxis hat sich eine Trennung zwischen Plattform- und Applikationsschicht als sinnvoll erwiesen. Während die Plattform grundlegende Dienste und Infrastruktur bereitstellt, sollten sich Anwendungen möglichst unabhängig davon betreiben lassen. Zu den zentralen Komponenten zählen die Control Plane zur Steuerung des Clusters, die Worker Nodes für die Ausführung der Workloads sowie Netzwerk- und Storage-Ebenen, die eine stabile Kommunikation und Datenhaltung gewährleisten. Ergänzt wird diese Basis durch Plattformdienste wie Monitoring, Logging und CI/CD-Pipelines.

Probleme entstehen häufig dann, wenn diese Ebenen nicht sauber voneinander getrennt sind. Werden etwa Monitoring- oder Logging-Funktionen direkt in Anwendungen integriert, führt dies zu Abhängigkeiten, die spätere Anpassungen erschweren. Unternehmen sollten daher darauf achten, solche Dienste zentral bereitzustellen und zu standardisieren.

Wann mehrere Cluster sinnvoll werden

Viele Organisationen beginnen mit einem einzelnen Kubernetes-Cluster. Mit wachsender Komplexität reicht ein einzelner Cluster jedoch oft nicht mehr aus. Höhere Anforderungen an Skalierbarkeit, Sicherheit und organisatorische Trennung sprechen dann für den Betrieb mehrerer Cluster. Typische Szenarien sind die Trennung von Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen, die Isolation besonders kritischer Workloads oder der Betrieb über mehrere Standorte hinweg in hybriden Cloudarchitekturen. Ein häufiger Auslöser für den Wechsel zu Multi-Cluster-Setups ist die Erkenntnis, dass sich unterschiedliche Anforderungen innerhalb eines einzelnen Clusters nur schwer sauber abbilden lassen.

Gleichzeitig erhöht der Betrieb mehrerer Cluster die Komplexität erheblich. So gilt es, Richtlinien konsistent ausrollen, Updates zu koordinieren und dafür zu sorgen, dass Konfigurationen nicht auseinanderlaufen. Auch das Monitoring muss clusterübergreifend funktionieren, um einen vollständigen Überblick über den Systemzustand zu behalten.

Betriebsaufgaben nach dem Go-live

Während das initiale Setup oft gut strukturiert ist, entstehen die größten Herausforderungen im laufenden Betrieb. Zu den typischen Day-2-Operations gehört beispielsweise das Lifecycle-Management der Cluster. Kubernetes veröffentlicht regelmäßig neue Minor-Versionen, die nur begrenzte Zeit mit Sicherheitsupdates versorgt werden. Wer drei oder mehr Cluster betreibt, steht damit faktisch dauerhaft in einem Upgradezyklus. Bewährt hat sich daher ein Rolling-Upgrade-Verfahren, bei dem Teams zunächst die Control-Plane aktualisieren und anschließend die Worker Nodes Gruppe für Gruppe. So bleibt der Workload während des gesamten Vorgangs erreichbar.

Beim Monitoring kombinieren die meisten Teams Prometheus zur Metrikerfassung mit Grafana für die Visualisierung und AlertManager für das Alerting. Entscheidend ist dabei die konsequente Definition von Schwellenwerten, etwa für CPU-Throttling oder überfüllte Persistent Volumes, plus die entsprechenden Eskalationspfade.

Auch beim Zertifikats- und Secret-Management gibt es einiges zu beachten. TLS-Zertifikate und Secrets haben begrenzte Laufzeiten und müssen regelmäßig rotiert werden. Tools wie cert-manager übernehmen die automatische Erneuerung von Zertifikaten; für Secrets empfiehlt sich die Integration eines externen Vaults (etwa HashiCorp Vault), damit Credentials nicht unverschlüsselt in etcd liegen. Gerade diese kontinuierlichen Aufgaben werden schnell unterschätzt. Und besonders im Mittelstand fehlen oft die personellen Ressourcen, um diese Aufgaben dauerhaft intern abzubilden.

Datensicherung und Wiederherstellung

Ein weiterer kritischer Aspekt im Kubernetes-Betrieb ist die Datensicherung. Anders als in klassischen Infrastrukturen gilt es, mehrere Ebenen zu berücksichtigen, die jeweils unterschiedliche Anforderungen an Backup und Wiederherstellung stellen. Neben den eigentlichen Applikationsdaten spielen auch der Zustand des Clusters sowie die Konfigurationen der Plattform eine zentrale Rolle. In vielen Umgebungen werden jedoch nur einzelne dieser Ebenen gesichert. Das liegt häufig daran, dass klassische Backup-Strategien primär auf persistente Daten ausgerichtet sind, während Cluster-Zustand und Konfigurationen als reproduzierbar angesehen werden.

Hinzu kommt, dass diese Informationen verteilt in etcd, Manifesten oder externen Tools liegen und ihre Sicherung zusätzliche Werkzeuge und Prozesse erfordern. Kommt es zu einem Ausfall, lassen sich Anwendungen zwar neu deployen, wichtige Konfigurationsdaten gehen jedoch verloren. Ein tragfähiges Backup-Konzept berücksichtigt daher alle relevanten Ebenen und definiert klare Wiederherstellungsprozesse. Entscheidend ist zudem, diese Prozesse regelmäßig zu testen, damit sie im Ernstfall zuverlässig funktionieren.

Sicherheit und Compliance

Kubernetes bringt durch seine Dynamik neue Anforderungen an die Sicherheit mit sich. Workloads werden flexibel gestartet und skaliert, wodurch sich auch Angriffsflächen verändern. Sicherheitskonzepte sollten deshalb integraler Bestandteil der Plattform sein und auf mehreren Ebenen greifen. Dazu zählen die Absicherung von Container-Images, die Einschränkung von Rechten innerhalb von Pods, die Segmentierung des Netzwerks sowie der kontrollierte Umgang mit sensiblen Daten. Ergänzend gewinnen Audit-Logs an Bedeutung, um Aktivitäten im Cluster nachvollziehen zu können.

Ein typisches Risiko besteht darin, dass ohne geeignete Netzwerkregeln alle Komponenten miteinander kommunizieren können. Wird eine Komponente kompromittiert, kann sich ein Angriff schnell im gesamten Cluster ausbreiten. Durch gezielte Segmentierung lässt sich dieses Risiko deutlich reduzieren. Gerade in regulierten Branchen kommen zusätzliche Anforderungen hinzu, etwa in Bezug auf Nachvollziehbarkeit und Compliance. Diese gilt es, bereits in der Architekturphase zu berücksichtigen.

Eigenbetrieb vs. Managed Service

Eine grundlegende Entscheidung im Kubernetes-Umfeld betrifft das Betriebsmodell. Im Kern geht es darum, die Verantwortlichkeiten zwischen internem Betrieb und externer Unterstützung sinnvoll aufzuteilen. Etabliert haben sich unterschiedliche Modelle, die vom vollständigen Eigenbetrieb bis hin zu Managed-Kubernetes-Angeboten reichen. Häufig findet sich eine Mischform, bei der zentrale Komponenten wie die Control Plane durch einen Anbieter betrieben werden, während Unternehmen weiterhin Verantwortung für Anwendungen und Plattformdienste tragen. Der Vorteil eines solchen Modells liegt darin, dass sich betriebliche Komplexität und interner Aufwand reduzieren, ohne die Kontrolle über anwendungsspezifische Prozesse und Integrationen vollständig abzugeben.

Die Wahl des passenden Modells hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter das vorhandene Know-how, die verfügbaren Ressourcen sowie Sicherheits- und Integrationsanforderungen. Für kleinere Teams können standardisierte Plattformangebote eine Möglichkeit sein, den operativen Aufwand zu reduzieren.

Fazit

Kubernetes etabliert sich zunehmend als Standardplattform für containerisierte Anwendungen. Entscheidend für den langfristigen Erfolg sind jedoch weniger die Cluster selbst als klare Betriebsprozesse, durchdachte Sicherheitskonzepte und ein konsequentes Lifecycle-Management. Wer diese Aspekte früh berücksichtigt, kann auch größere Umgebungen dauerhaft beherrschbar halten.

Über den Autor: Maik Rosengart ist Head of Commercial Product Management bei plusserver.