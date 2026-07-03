Netcat für das 21. Jahrhundert

Netcat gilt seit Jahrzehnten als Schweizer Taschenmesser für Netzwerkadministratoren. Im Laufe der Zeit sind mehrere Netcat-Implementierungen entstanden, die sich in ihren Funktionen unterscheiden. Mit Ncat haben die Entwickler des Portscanners Nmap deshalb eine moderne Neuimplementierung geschaffen, die die wichtigsten Fähigkeiten der verschiedenen Netcat-Versionen in einem Werkzeug zusammenführt.

Über die Kommandozeile kann Ncat Daten über TCP- und UDP-Verbindungen senden, empfangen und weiterleiten. Das Werkzeug eignet sich unter anderem für Verbindungs- und Funktionstests, die Fehlersuche im Netzwerk sowie den Aufbau einfacher Client- und Serverdienste. Gegenüber klassischen Netcat-Varianten bietet Ncat zusätzliche Funktionen wie SSL/TLS-Verschlüsselung, IPv6-Unterstützung sowie die Anbindung über HTTP- und SOCKS-Proxys. Darüber hinaus unterstützt das Open-Source-Werkzeug Relays, Reverse-Shells und weitere Netzwerkdienste für Analyse- und Administrationsaufgaben. Ncat steht für Windows, Linux und macOS zur Verfügung.