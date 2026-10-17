Hoch hinaus

Das Smartphone liegt meist irgendwo auf dem Schreibtisch und verlangt bei jeder Benachrichtigung einen Blick nach unten. Mit dem höhenverstellbaren Smartphone-Ständer DS10-200SL1 von Neomounts lässt sich das Mobilgerät auf eine angenehmere Betrachtungshöhe bringen. Die Halterung aus Aluminium eignet sich für Smartphones bis 7 Zoll und lässt sich flexibel an die jeweilige Sitzposition anpassen.

Der Nutzer kann die Höhe des Smartphone-Ständers zwischen 17 und 27,5 Zentimetern einstellen, das Handy um bis zu 180 Grad neigen und um 360 Grad drehen. So lässt sich das Display beispielsweise neben dem Monitor platzieren, um Nachrichten, Termine oder eingehende Anrufe im Blick zu behalten. Rutschfeste Silikonauflagen und seitliche Halteleisten sorgen für sicheren Halt, während der Ladeanschluss frei zugänglich bleibt. Mit seinem silbernen Aluminiumgehäuse und dem runden Standfuß fügt sich der Neomounts DS10-200SL1 unauffällig in die Schreibtischumgebung ein. Der praktische Helfer kostet zum Beispiel bei bechtle.com rund 35 Euro.