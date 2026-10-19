NetApp plant KI-Storage mit 100 TByte/s

NetApp arbeitet mit Novus an einer Storage-Architektur, die künftig bis zu 100 TByte Daten pro Sekunde bereitstellen soll. Das System richtet sich an Betreiber riesiger KI-Infrastrukturen mit Zehntausenden GPUs. Um diese möglichst ohne Wartezeiten mit Daten zu versorgen, will NetApp Metadatenverwaltung und eigentlichen Datenzugriff voneinander trennen und Tausende Storage-Knoten in einem gemeinsamen Namespace zusammenfassen.

Mit seiner Ende September vorgestellten Architektur Novus zielt NetApp auf eine Größenordnung, die weit über klassische Unternehmensrechenzentren hinausgeht. Adressaten sind vor allem Hyperscaler, sogenannte Neocloud-Anbieter und Betreiber großer KI-Fabriken, die Tausende oder Zehntausende GPUs parallel betreiben. Deren Rechenleistung lässt sich nur ausschöpfen, wenn die Speichersysteme kontinuierlich ausreichend Daten liefern. NetApp rechnet dabei mit einem Datenbedarf von bis zu 2 GByte/s pro GPU. Bei 50.000 GPUs ergibt sich daraus ein rechnerischer Bedarf an 100 TByte/s aggregierter Bandbreite.

Diese Größenordnung ist allerdings noch ein Entwicklungsziel. Wie Dr. Sebastian Hausmann von NetApp bei einem Pressegespräch erläuterte, ist ein System mit 100 TByte/s derzeit noch nicht lieferbar. Die Zahl beschreibt vielmehr die angestrebte Skalierbarkeit der Architektur und keinen bereits erreichten Praxiswert. NetApp verweist in seiner Ankündigung auf das Analystenhaus Omdia, das bei Tests eine nahezu lineare Leistungsskalierung beobachtete und auf dieser Grundlage einen Durchsatz von 100 TByte/s für möglich hält.

Metadaten und Nutzdaten getrennt skalieren

Technischer Kern von Novus ist die Trennung der Metadatenverwaltung vom eigentlichen Datenpfad. Der sogenannte Novus Data Director soll als eigenständige Steuerungsschicht die Dateimetadaten verwalten und Clients mitteilen, auf welchen Speichersystemen sich die angeforderten Daten befinden. Anschließend greifen die Clients direkt auf diese zu, ohne dass der Datenverkehr über den Metadatenserver laufen muss. NetApp setzt dabei auf standardisiertes NFS beziehungsweise pNFS und will Tausende Storage-Knoten unter einem gemeinsamen Namespace zusammenfassen.

Für die technische Umsetzung des Data Director setzt NetApp auf Standard-x86-Server, wobei zunächst Hardware von Supermicro vorgesehen ist. Die Architektur baut auf ONTAP auf; für die eigentliche Datenhaltung sind in einer ersten Ausbaustufe AFF-A90-Systeme vorgesehen. Durch die Trennung sollen sich Metadatenleistung, Speicherkapazität und Datendurchsatz unabhängig voneinander erweitern lassen – eine wesentliche Voraussetzung für die angestrebte Skalierung auf Zehntausende GPUs.