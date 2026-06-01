Netzwerkdiagnose in modern

netstat hat auf Windows- und Linux-Systemen ausgedient – leistungsfähigere Werkzeuge haben seinen Platz eingenommen. Mit ss unter Linux und Get-NetTCPConnection unter Windows stehen Systemadministratoren heute Werkzeuge zur Verfügung, die weit mehr bieten als ihr Vorgänger. Wie Sie diese gewinnbringend einsetzen, zeigt unser aktueller Fachartikel exklusiv auf LinkedIn.

Mit ss unter Linux und Get-NetTCPConnection unter Windows stehen Systemadministratoren heute Werkzeuge zur Verfügung, die weit mehr bieten als ihr Vorgänger. Beide Tools greifen direkt auf Systemdaten zu, liefern strukturierte Ausgaben und erlauben eine präzise Filterung nach Protokoll, Port, Verbindungszustand oder Prozess. Gerade in komplexen oder hochausgelasteten Umgebungen machen sich diese Vorteile deutlich bemerkbar.

Doch die eigentliche Stärke beider Werkzeuge liegt im Bereich der Security-Überwachung: Unbekannte Prozesse hinter offenen Ports, auffällige Verbindungen oder unerwartete Remote-Adressen lassen sich damit schnell und gezielt aufspüren. Wie das in der Praxis aussieht – von konkreten Befehlsbeispielen bis hin zur Erkennung potenzieller Angriffsmuster – erfahren Sie im vollständigen Artikel exklusiv auf LinkedIn. Jetzt folgen und auf dem Laufenden bleiben, auch in Sachen News und IT-Community!