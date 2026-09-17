Netzwerkschwankungen unter macOS aufspüren

Wenn im Windows-Rechner der Traceroute-Befehl fehlt, sitzen viele Admins auf dem Trockenen. macOS hält mit "mtr" ein Werkzeug bereit, das Routenverfolgung und Antwortzeitmessung in einem Rutsch erledigt.

In gemischten Umgebungen fehlt unter macOS der gewohnte Windows-Befehl tracert. Als gleichwertigen, sogar leistungsfähigeren Ersatz bietet sich mtr (my traceroute) an. Das Tool vereint die Funktionen von traceroute und ping und zeigt Route sowie Antwortzeiten live und fortlaufend an, Hop für Hop. Standardmäßig bringt macOS mtr allerdings nicht mit, Sie müssen selbst Hand anlegen.

Die Installation gelingt über Homebrew mit dem Befehl brew install mtr. Anschließend verfolgen Sie die Route zu einem beliebigen Ziel, etwa mit mtr www.it-administrator.de. Die Ausgabe aktualisiert sich fortlaufend und zeigt für jeden einzelnen Knoten Verlust- und Verzögerungswerte an, sodass Sie Ausreißer sofort erkennen. Wer die Ergebnisse lieber als Momentaufnahme statt als Dauerbeobachtung möchte, ergänzt den Befehl um die Option "-report" für einen kompakten Statistikbericht nach einer festgelegten Anzahl von Durchläufen.

Gerade bei sporadischen Verbindungsproblemen zahlt sich diese kontinuierliche Ansicht aus: Schwankungen in der Latenz, sogenannter Jitter, und Paketverluste an einzelnen Knoten lassen sich mit mtr präzise lokalisieren, statt nur zu vermuten. Damit wird das Tool zum praktischen Begleiter bei der Fehlersuche in Netzwerken mit mehreren Betriebssystemen, ganz ohne den Umweg über Drittanbieter-Software.