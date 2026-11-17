Die No-Code-Plattform SeaTable lässt in Version 7.0 eine KI ganze Anwendungsseiten nach Beschreibung bauen und beantwortet Fragen an die eigene Datenbank per Chat. Für Admins besonders interessant: Das Sprachmodell darf auf Wunsch komplett im eigenen Rechenzentrum laufen.

Eine der Neuerungen von SeaTable 7.0 betrifft den App Builder. Dieser bringt seit drei Jahren zehn vorgefertigte Seitentypen mit, darunter Kalender, Galerien und Dashboards. Die lassen sich zwar umfangreich konfigurieren, geben Aufbau und Verhalten der Oberfläche aber vor. Version 7.0 sprengt dieses Korsett mit einem neuen Seitentyp, der beliebige Oberflächen aus HTML, JavaScript und CSS erzeugt.

Den Code müssen Anwender nicht selbst schreiben: Sie beschreiben im Chat, was die Seite können und wie sie aussehen soll, und die KI setzt das mit dem SeaTable-SDK für HTML-Seiten um. Laut Hersteller sieht das Modell dabei nur den Prompt und das Schema der Base, nicht aber deren Inhalte.

Datenbanken in natürlicher Sprache abfragen

Neu ist auch ein KI-Chat-Plug-in, das Datenbanken in natürlicher Sprache abfragt und bearbeitet. Eine Anfrage wie "Zeige alle Kontakte, die in einer Millionenstadt wohnen" genügt, und das Modell wertet die Adressen aus, ergänzt die Einwohnerzahlen und liefert die passende Liste. Hier greift die KI allerdings direkt auf die Tabelleninhalte zu. Wer statt des hauseigenen Modells einen Dienst von OpenAI, Anthropic oder Mistral anbindet, gibt seine Daten also an diesen Anbieter weiter und trägt die Kosten selbst.

KI in der Cloud oder auf eigener Hardware

In der SeaTable Cloud arbeitet standardmäßig das Open-Weights-Modell Qwen 3.8 27B, das bei Exoscale in Deutschland läuft, beim selben Anbieter, der auch die SeaTable-Server betreibt. Verbrauchte Tokens zieht SeaTable als KI-Credits vom Guthaben der Abonnenten ab. Betreiber selbstgehosteter Instanzen binden wahlweise ein Cloudmodell oder jedes eigene LLM mit OpenAI-kompatibler Schnittstelle an.

Zusammen mit dem MCP-Server von SeaTable und einem lokalen KI-Agenten bleibt so die gesamte Kette auf eigener Hardware. Die mit Version 6.0 eingeführten KI-Automatisierungen stehen inzwischen in begrenztem Umfang auch im kostenlosen Free-Tarif bereit.

Abseits der KI hat SeaTable bei den klassischen Automatisierungen nachgelegt. Zwei neue Aktionen legen Einträge in verknüpften Tabellen an oder bearbeiten sie. Die PDF-Umwandlung von Seiten funktioniert jetzt mit allen zeilenbasierten Auslösern, und die Google-Kalender-Aktion löscht auf Wunsch auch Termine. Formulare dürfen sich zudem über mehrere Seiten erstrecken, ein Fortschrittsbalken zeigt den Ausfüllenden, wie viel Strecke noch vor ihnen liegt.

In Ausgabe 11/2026 hat IT-Administrator SeaTable 6.2 ausführlich getestet. Dabei überzeugte die Plattform insbesondere durch die Kombination aus Tabellenkalkulation, Datenbank, App-Baukasten und KI-Funktionen sowie ihre hohe Flexibilität.