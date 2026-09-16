Nextcloud Hub 26 Summer legt bei Teams und Governance nach

Nextcloud hat mit "Hub 26 Summer" eine neue Version seiner Kollaborationsplattform veröffentlicht. Zu den Neuerungen zählen eigene Arbeitsbereiche für Teams, zusätzliche Governance-Funktionen, abgesicherte Unterhaltungen in Talk sowie Erweiterungen für den KI-Assistenten. Auch Nextcloud Office erhält einen Desktop-Client auf Basis von Euro-Office.

Mit "Nextcloud Hub 26 Summer" bekommen Teams erstmals eigene Arbeitsbereiche innerhalb der Plattform. Diese bündeln Dateien, Aufgaben, Wissensinhalte und weitere Ressourcen. Inhalte können dabei dem Team statt einzelnen Nutzern gehören, zunächst etwa Deck-Boards und Collectives. Administratoren sollen außerdem Speicherkontingente für neue Teams festlegen und deren Nutzung überblicken können; diese erweiterten Admin-Einstellungen sind laut Nextcloud für das nächste Minor Release vorgesehen. Hinzu kommen Admin-Endpunkte zur automatisierten Team-Verwaltung sowie die Möglichkeit, Teams über externe SCIM- und OIDC-Dienste zu administrieren.

Mehr Kontrolle über Daten und Kommunikation

Für Sicherheits- und Compliance-Anforderungen baut Nextcloud unter anderem das noch im Early Access befindliche Governance-Add-on aus. Es umfasst ein Governance-Dashboard, Sensitivity Labels, Aufbewahrungsrichtlinien, Legal Hold und die Prüfung von Freigaben. Eine kommende Enterprise-Version soll die Grundlage schaffen, diese Funktionen auf weitere Nextcloud-Anwendungen auszudehnen und eDiscovery zu ergänzen. Dateifreigaben lassen sich zudem mit Einmalpasswörtern absichern; neben E-Mail können Administratoren über eine API eigene OTP-Anbieter beziehungsweise Übertragungskanäle anbinden. In Talk kommen "Classified Conversations" hinzu, bei denen unter anderem öffentliche Links und Gäste deaktiviert sowie Weiterleitungen, Aufzeichnungen und SIP eingeschränkt werden können.

KI-Funktionen und Office-Desktop

Auch der Nextcloud Assistant erhält mehrere Erweiterungen. Die OCR-Funktion kann Text aus Bildern, Dokumenten, Belegen und handschriftlichen Notizen extrahieren und lässt sich lokal betreiben. Neu sind außerdem gespeicherte Erinnerungen, frei definierbare Skills für mehrstufige Abläufe sowie weitere Agenten für Mail, Deck, Talk und Tables. Aufgaben lassen sich nun zeitgesteuert ausführen. Nextcloud nennt daneben verschiedene Performance-Verbesserungen, darunter Batch-Verarbeitung und eine deutlich beschleunigte Bereinigung des Context Chat.

Mit Hub 26 Summer bringt Nextcloud zudem Euro-Office auf den Desktop. Der Client ist für Windows auf x64 und ARM64, Linux auf x64 und ARM64 sowie macOS auf ARM64 vorgesehen. Dateien lassen sich lokal bearbeiten und anschließend auf dem Nextcloud-Server speichern; gemeinsame Bearbeitung ist zwischen Desktop-Client und Browser möglich. Die Desktop-Editoren stehen allerdings noch nicht unmittelbar zum Release bereit, sondern sollen laut Nextcloud in den kommenden Wochen zum Download angeboten werden. Weitere administrative Neuerungen betreffen unter anderem eine Weboberfläche zur Verwaltung von Kalender-Räumen und -Ressourcen sowie OAuth2- und Global-Scale-Funktionen.