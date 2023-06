Das Ethernet feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag und im Interview auf Seite 10 hat unser Autor und Netzwerkveteran Mathias Hein seinen Blick auf das Jubiläum geworfen. Das Ethernet wie auch die Netzwerktechnik insgesamt entwickelt sich fortwährend weiter und bilden nach wie vor das Fundament für eine verlässliche wie performante IT. Grund genug für Admins, sich ausführlich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Das Buch Computer-Netzwerke von Harald Zisler bietet hierfür eine ergiebige Informationsquelle. Der Autor bewegt sich dabei von unten nach oben durch die verschiedenen Layer, von der Hardware über die grundlegenden Protokolle hin zu Netzwerkanwendungen. Das Buch richtet sich sowohl an Berufsanfänger beziehungsweise Studenten wie auch an erfahrene Admins, die sich genauer über technische Details informieren möchten. Und diese scheut der Autor nicht, ebenso wie vielfältige, praxisnahe Anleitungen. So erfahren die Leser Schritt für Schritt, wie sie eine Schneid-Klemmverbindung herstellen oder RJ45-Stecker montieren. Das Ergebnis lässt sich anschließend mit einem Kabeltester überprüfen, dessen Nutzung Zisler ebenfalls erläutert. In den nächsthöheren Schichten betrachtet der Autor unter anderem die Paketübertragung einschließlich MAC- und IP-Adressen, wobei auch hier die Praxistipps nicht fehlen, etwa beim Konfigurieren von IPBereichen. Danach beleuchtet der Autor Protokolle wie SMB, CIFS, NFS, HTTP oder auch SSH und SSL. Den Abschluss des Buchs bildet – wieder ganz Hand-on – ein Praxiskapitel, von der Netzwerkplanung über die Verwendung der passenden Kabel bis hin zur Einrichtung von Netzwerkgeräten und wichtigen Fragen der Sicherheit wie der Datenverschlüsselung. Fazit Harald Zisler ist es mit seinem Buch gelungen, ein tiefgehendes wie praxisnahes Kompendium rund um Computer-Netzwerke zu schaffen. Er findet dabei die passende technische Tiefe, um auch erfahrenen ITlern noch etwas beizubringen, lässt aber auf der anderen Seite auch Anfänger nicht im Regen stehen. Mit dieser Mischung aus Theorie und Praxis ist das Buch ein Muss im Regal für alle, die etwas mit IT-Netzwerken zu tun haben.