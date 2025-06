Leitfaden VLAN 2025: Für effiziente, sichere Netzwerke

Ein Port, der direkt mit einem Endgerät (PC, Drucker) verbunden ist, wird meist als Access Port konfiguriert. Ein Access Port gehört einem VLAN an. Der Switch entfernt das VLAN-Tag, bevor Daten an das Endgerät gesendet werden und fügt das Tag hinzu, wenn Daten vom Endgerät empfangen werden. Das Endgerät ist sich des VLANs nicht bewusst.

