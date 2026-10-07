BlueMind 5.7 erneuert Monitoring und Server-Stack

BlueMind hat seine gleichnamige Open-Source-Mail- und Collaboration-Plattform mit Version 5.7 technisch überarbeitet. Administratoren erhalten mit "Supervision" eine neue Monitoring-Anwendung auf Basis von Grafana, Alloy und Mimir. Zudem ersetzt Valkey künftig KeyDB. Weitere Neuerungen betreffen die LLM-Anbindung, Videokonferenzen und die Outlook-Integration.

Mit Version 5.7 tauscht BlueMind wesentliche Bestandteile seiner bisherigen Überwachungsinfrastruktur aus. Die neue Anwendung "Supervision" ersetzt bm-tick und basiert auf Grafana, Alloy sowie Mimir aus dem Prometheus-Umfeld. Damit sollen sich Dashboards und Messdaten übersichtlicher auswerten lassen. Beim Umstieg müssen Administratoren beachten, dass die neue Monitoring-Umgebung andere Ports verwendet als der Vorgänger.

Auch unter der Haube ändert BlueMind mehrere Komponenten. Valkey löst KeyDB ab, während Chronograf, InfluxDB, Kapacitor und Telegraf im Zuge des neuen Monitoring-Stacks entfallen. Beim Update werden die entsprechenden Pakete entfernt und unter anderem Grafana, Alloy und Mimir installiert. Für Aktualisierungen von BlueMind 4 schreibt Version 5.7 zudem vor, /var/mmap-pool auf eine eigene Partition zu verlagern.

Administratoren können darüber hinaus LLM-Zugänge für einzelne Domains zentral konfigurieren und mehrere Zugriffspunkte hinterlegen. Anwender erhalten darüber einen KI-Assistenten, der E-Mails korrigieren und umformulieren kann. Als zusätzliche Videokonferenzdienste lassen sich LiveKit und LaSuite Visio einbinden. Outlook unterstützt nun außerdem ausgelagerte Anhänge und den Zugriff auf BlueMind Drive.

Auf Anwenderseite bringt das Release 5.7 außerdem eine neu gestaltete Kontakte-App, Kontextmenüs im Webmailer, eine verbesserte Suche und eine deutlichere Kennzeichnung ungelesener Nachrichten. Die Kontakte-App arbeitet nun mit einer Drei-Spalten-Ansicht und erweitert unter anderem Suche, Sortierung und die Verwaltung von Verteilerlisten.