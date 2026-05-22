Notizen sicher zwischen Geräten synchronisieren

Betriebsdokumentationen, Notizen aus dem Troubleshooting oder Details zur Infrastruktur landen im Admin-Alltag häufig in Clouddiensten. Mit Notesnook steht eine in der Basisversion kostenfreie und datenschutzfreundliche Alternative zu Evernote oder OneNote bereit, die Inhalte standardmäßig Ende-zu-Ende verschlüsselt und dabei auch geräteübergreifendes Arbeiten ermöglicht.

Die Open-Source-Plattform Notesnook speichert Notizen verschlüsselt auf dem Endgerät, während der Übertragung sowie in der Cloud. Dabei setzt der Onlinedienst auf ein Zero-Knowledge-Konzept, bei dem selbst der Anbieter keinen Zugriff auf die Inhalte erhält. Neben der Nutzung im Browser ist das Werkzeug auch für Windows, Linux, macOS, Android und iOS verfügbar. Zusätzlich bietet das Webtool Funktionen wie Markdown-Unterstützung, Tags, Erinnerungen, Notizbücher und einen Web-Clipper.

Interessant für Administratoren ist vor allem die Kombination aus Datenschutz und Alltagstauglichkeit. So lassen sich beispielsweise Runbooks, Konfigurationssammlungen, Projektnotizen oder Incident-Dokumentationen geräteübergreifend synchronisieren, ohne die Inhalte unverschlüsselt bei einem Cloudanbieter abzulegen. Auch der Import bestehender Daten aus anderen Notizdiensten wird unterstützt.

Neben einem kostenlosen Basispaket mit begrenztem Speicherplatz bietet Notesnook kostenpflichtige Abonnements mit erweiterten Funktionen an. Die Plattform ist vollständig Open Source und kann inklusive Synchronisationsserver selbst betrieben werden.