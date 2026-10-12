NTFS-Selbstheilung unter Windows überprüfen

Ein beschädigtes Dateisystem kann unter Windows zu Fehlermeldungen, Zugriffsproblemen und Ausfällen führen. Weniger bekannt ist, dass NTFS kleinere Fehler selbstständig im laufenden Betrieb beheben kann. Administratoren können mit dem Bordmittel fsutil prüfen, ob diese Selbstheilung aktiviert ist, und vorhandene Fehlerprotokolle einsehen. Für eine weitergehende Kontrolle steht außerdem chkdsk bereit.

Die NTFS-Selbstheilung erkennt bestimmte Beschädigungen des Dateisystems und versucht, diese im Hintergrund zu korrigieren. Anders als bei einer klassischen Offline-Reparatur muss Windows das betroffene Volume dafür nicht grundsätzlich aushängen. Gerade bei Systemen, die möglichst unterbrechungsfrei laufen sollen, kann dies die Verfügbarkeit verbessern. Ob die Funktion auf einem NTFS-Volume aktiv ist, prüfen Sie über eine mit erhöhten Rechten gestartete Eingabeaufforderung:

fsutil repair query C:

Der Befehl zeigt den aktuellen Selbstheilungsstatus für Laufwerk C: an. Ist die allgemeine Reparatur aktiviert, kann NTFS geeignete Dateisystemfehler selbstständig beheben. Sollte die Funktion deaktiviert sein, lässt sie sich mit folgendem Befehl einschalten:

fsutil repair set C: 1

Die Einstellung sollten Sie allerdings nur dann ändern, wenn dafür ein konkreter Anlass besteht. Eine zuvor bewusst deaktivierte Selbstheilung kann beispielsweise auf besondere Anforderungen der Systemumgebung zurückgehen. Um festzustellen, ob NTFS bereits Beschädigungen protokolliert hat, können Sie außerdem das entsprechende Fehlerprotokoll auslesen:

fsutil repair enumerate C: $Corrupt

Der Parameter "$Corrupt" bezeichnet bestätigte Dateisystembeschädigungen. Mit "$Verify" lässt sich alternativ die Liste potenzieller, noch nicht bestätigter Fehler abfragen. Die Befehle lesen vorhandene Einträge aus, lösen aber selbst keine vollständige Überprüfung des Volumes aus. Für eine gezielte Dateisystemprüfung im laufenden Betrieb steht deshalb zusätzlich folgender Befehl zur Verfügung:

chkdsk C: /scan

Dieser führt einen Onlinescan des NTFS-Volumes durch. Findet Windows Fehler, die sich nicht während des Betriebs beheben lassen, können weitere Reparaturschritte erforderlich sein. Mit chkdsk C: /spotfix lassen sich zuvor protokollierte Beschädigungen gezielt korrigieren. Hierfür müssen Sie das Volume gegebenenfalls kurzzeitig offline nehmen; beim Systemlaufwerk kann ein Neustart erforderlich sein.

Die NTFS-Selbstheilung ersetzt weder die regelmäßige Datensicherung noch die Kontrolle des Datenträgerzustands. Sie hilft jedoch dabei, bestimmte Dateisystemprobleme frühzeitig und möglichst ohne längere Betriebsunterbrechung zu beheben.