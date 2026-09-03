NVIDIA kauft Hugging Face

Der Chiphersteller NVIDIA sichert sich die einflussreichste Plattform der Open-Source-KI-Szene. Was das für Millionen Entwickler weltweit bedeutet – und warum Hugging Face trotz des Eigentümerwechsels offen bleiben soll.

NVIDIA hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Hugging Face getroffen. Der Kaufpreis liegt bei 12,9 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen mitteilte. Mit dem Deal sichert sich der Grafikchip-Konzern Zugriff auf eine der zentralen Anlaufstellen der Open-Source-KI-Community.

Hugging Face wurde vor rund zehn Jahren von Clément Delangue, Julien Chaumond und Thomas Wolf gegründet und hat sich seither zu einem der wichtigsten Treffpunkte für KI-Entwickler entwickelt. Mehr als 18 Millionen Entwickler, Forscherinnen und Kreative nutzen die Plattform, um Modelle und Datensätze zu teilen und weiterzuentwickeln.

Offene Plattform soll erhalten bleiben

Nach Angaben von NVIDIA soll Hugging Face auch nach der Übernahme ein offenes Ökosystem bleiben. Entwickler sollen weiterhin frei wählen können, welche Modelle, Frameworks, Cloud-Anbieter und Recheninfrastrukturen sie einsetzen. NVIDIA betont ausdrücklich, dass eigene Hardware für die Nutzung der Plattform nicht vorausgesetzt wird.

Auf Hugging Face sind aktuell mehr als drei Millionen Modelle, 500.000 Datensätze und eine Million Anwendungen hinterlegt. Über 200.000 Unternehmen greifen nach eigenen Angaben auf die Plattform zurück, um KI-Modelle zu finden, zu testen und einzusetzen. Die Multi-Cloud- und Multi-Hardware-Ausrichtung soll laut NVIDIA fortbestehen.

NVIDIAs Engagement für offene KI-Modelle

NVIDIA positioniert sich schon länger als Förderer offener KI-Modelle und verweist auf eigene Beiträge zur Plattform. Nach Unternehmensangaben hat NVIDIA mehr als 500 Modelle und über 250 offene Datensätze auf Hugging Face veröffentlicht und gilt damit als größter Einzelbeitragender der Plattform.

Erst kürzlich hatte NVIDIA-Chef Jensen Huang gemeinsam mit weiteren Branchengrößen einen offenen Brief zur Bedeutung offener Gewichte für die KI-Wirtschaft mitgezeichnet. Die Kernaussage: Offene Modelle würden den Zugang zu KI verbreitern und verhindern, dass technologische Führung sich auf wenige Konzerne konzentriert.

Wie es zu der Übernahme kam

Laut NVIDIA sei Hugging-Face-Mitgründer Clément Delangue auf Jensen Huang zugegangen, als er über die weitere Ausrichtung des Unternehmens nachdachte. Huang beschreibt NVIDIA als geeignetes Zuhause für die Plattform, ihre Community und die Zukunft offener Modelle. Das bisherige Markenzeichen von Hugging Face, das 🤗-Emoji, soll erhalten bleiben.

Mit den Ressourcen von NVIDIA sollen künftig Infrastruktur, Zuverlässigkeit, Modellbewertung sowie Inferenz- und Bereitstellungsfunktionen der Plattform verbessert werden. Details zum konkreten Zeitplan des Vollzugs der Übernahme oder zu regulatorischen Prüfungen nannte NVIDIA in seiner Mitteilung nicht.

Für die Open-Source-KI-Community dürfte die Übernahme weitreichende Folgen haben, da Hugging Face für viele Entwickler die zentrale Infrastruktur für Modellaustausch und Zusammenarbeit darstellt. Ob NVIDIAs Zusicherungen zur Offenheit der Plattform langfristig Bestand haben, wird sich in den kommenden Monaten zeigen müssen.