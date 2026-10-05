Online-Intensivseminare: Microsoft 365 sicher betreiben

Microsoft 365 stellt Admins vor zahlreiche Aufgaben rund um Identitätsschutz, Zugriffssteuerung und Datensicherheit. Drei Online-Intensivseminare zeigen im Oktober, wie Sie Ihren M365-Tenant mit Entra ID und Zero Trust härten, administrative Konten und Endgeräte absichern und autonome KI-Agenten kontrolliert in die vorhandene Infrastruktur integrieren. Dabei stehen konkrete Konfigurationen und praxistaugliche Schutzmaßnahmen im Mittelpunkt.

Am 13. Oktober zeigt das Online-Intensivseminar "M365-Tenant über Entra ID, Zero Trust und Access-Schutz härten", wie sich Microsoft 365 grundlegend absichern lässt. Themen sind unter anderem die hybride Anbindung von Active Directory und Entra ID, Authentifizierung und Single Sign-on, Multifaktor-Authentifizierung sowie Conditional Access. Hinzu kommen die sichere Einbindung externer Gäste und mobiler Endgeräte sowie die Umsetzung eines Zero-Trust-Ansatzes.

Darauf aufbauend geht das Seminar "M365 Security Deep Dive: Admin-Accounts schützen und Defender Suite einrichten" am 14. Oktober tiefer in einzelne Sicherheitsbereiche. Dabei geht es um die Absicherung administrativer und Break-Glass-Konten, den sicheren Umgang mit Gästen in Microsoft Teams sowie die Einrichtung der Microsoft Defender Suite. Außerdem behandelt das Seminar die Einbindung mobiler Geräte mit Intune und entsprechende Konformitäts- und Konfigurationsrichtlinien.

Am 27. Oktober rücken schließlich autonome KI-Agenten in den Mittelpunkt. Das Seminar "Autonome Microsoft-365-Agenten ohne Schatten-KI und Datenabfluss steuern" zeigt, wie Unternehmen Agenten mit Microsoft Copilot Studio kontrolliert bereitstellen und betreiben. Auf der Agenda stehen unter anderem Governance und Lebenszyklusmanagement, die Einbindung von Datenquellen über Konnektoren, Absicherung mit Microsoft Purview und Conditional Access sowie Monitoring, Logging und Auditing.

Alle drei eintägigen Seminare finden online von 9 bis etwa 16:30 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf acht Personen begrenzt. Abonnenten des IT-Administrator erhalten einen vergünstigten Teilnahmepreis.