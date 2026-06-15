Online-Intensivseminare: Wissen direkt aus der Microsoft-Praxis

Sicherheit im Active Directory und der Umstieg auf Windows Server 2025 stehen aktuell bei vielen Administratoren auf der Agenda. Unsere Online-Intensivseminare Anfang Juli vermitteln kompaktes Praxiswissen für den sicheren Betrieb und die zukunftssichere Weiterentwicklung Ihrer Infrastruktur. Profitieren Sie von erfahrenen Dozenten, kleinen Teilnehmergruppen und einem klaren Fokus auf den Einsatz im Administrationsalltag.

Mit dem dreitägigen Online-Intensivseminar "Active Directory Security" vom 1. bis 3. Juli lernen Sie, typische Schwachstellen im Active Directory zu erkennen, Sicherheitsrisiken zu bewerten und wirksame Schutzmaßnahmen umzusetzen. Behandelt werden unter anderem Angriffstechniken auf AD-Umgebungen, Systemhärtung, sichere Administrationskonzepte, Audits sowie die Absicherung hybrider Szenarien mit Entra ID. Das Seminar richtet sich an Administratoren und IT-Sicherheitsverantwortliche, die ihre Identitätsinfrastruktur besser schützen möchten.

Das Online-Intensivseminar "Windows Server 2025" vom 6. bis 8. Juli bietet einen praxisnahen Überblick über die wichtigsten Neuerungen der aktuellen Servergeneration. Themen sind unter anderem die Weiterentwicklungen im Active Directory, Hotpatching, Hyper-V, moderne Speicher- und Netzwerktechnologien sowie neue Möglichkeiten bei Cloudintegration und Virtualisierung. Der Kurs richtet sich an erfahrene Administratoren, die ihr Wissen zu Windows Server auf den neuesten Stand bringen möchten.

Alle Seminare verbinden technische Grundlagen mit praxisnahen Szenarien aus dem Administrationsalltag. Teilnehmer erhalten damit direkt anwendbares Wissen für den sicheren Betrieb, die Absicherung und die Weiterentwicklung moderner Microsoft-Infrastrukturen. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf acht Personen begrenzt. Abonnenten des IT-Administrator profitieren zudem von einem reduzierten Teilnahmepreis!