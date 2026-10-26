AD, KI und PKI: Drei Online-Intensivseminare für Admins

Draußen peitscht der Regen gegen die Scheiben, drinnen wartet die perfekte Gelegenheit, das eigene Know-how auf Wintertauglichkeit zu trimmen. Im November liefert IT-Administrator gleich drei Online-Intensivseminare zu PKI, lokaler KI und Active-Directory-Sicherheit.

Wenn die Tage kürzer werden und der Biergarten längst die Stühle hochgestellt hat, bleibt Zeit für die Themen, die im Tagesgeschäft gern unter die Räder geraten. Unsere drei November-Seminare finden komplett online statt. Sie lernen also bequem vom Schreibtisch aus, ohne Anreise durch Nebel und Nieselregen, und bauen dabei Wissen auf, das Sie direkt in Ihre Umgebung übertragen.

WIndows-PKI im Griff

Den Auftakt macht vom 9. bis 11. November das Seminar Windows-PKI mit zweistufigen CAs und Zertifikaten im Griff. Zertifikate bilden das Fundament, auf dem Vertrauen in jeder modernen IT-Landschaft ruht, und genau dieses Fundament gießen die Teilnehmer gemeinsam.

Sie errichten eine zweistufige PKI aus Offline-Root-CA und Online-Issuing-CA nach Best Practices, sichern und restaurieren Zertifizierungsstellen und richten die Schlüsselarchivierung ein. Weitere Stationen sind Sperrlisten und Online-Responder, Zertifikatsvorlagen, die automatische Verteilung per Gruppenrichtlinie sowie die Administration mit MMC, certutil und PowerShell.

Lokale KI betreiben

Am 19. und 20. November zeigt das neue Seminar Lokale KI kostenoptimiert und abgesichert betreiben, wie Sie Schatten-KI das Wasser abgraben und sensible Daten im eigenen Haus behalten. Tag eins dreht sich um Architektur und Deployment: Die Teilnehmer berechnen VRAM-Bedarf und Quantisierung, um teure Fehlgriffe beim GPU-Kauf zu vermeiden, und setzen Ollama, Docker und Open WebUI mit feingranularer Rechteverwaltung auf.

Tag zwei bindet per Retrieval-Augmented Generation Dokumente und Ticket-Historien DSGVO-konform an einen internen Support-Assistenten an, ganz ohne kostspieliges Fine-Tuning. Zum Abschluss härten Sie Schnittstellen gegen Prompt Injection, blockieren externe KI-Dienste an der Firewall und behalten die Infrastruktur per Grafana im Blick.

Sicheres Active Directory

Den Schlusspunkt setzt vom 25. bis 27. November Active Directory sicher administrieren und Angriffe wirksam verhindern. Ob Ransomware oder Datenleck: Bei den meisten Angriffen der jüngeren Vergangenheit diente das AD als Sprungbrett, oft sogar als Generalschlüssel zum gesamten Netz.

Das Seminar zeichnet die typischen Angriffswege auf und durch Ihr Verzeichnis nach, vermittelt sichere Konfigurationen und Administrationspraktiken und zeigt, wie Sie die Ergebnisse eines Sicherheits-Audits richtig einordnen. So ersetzen Sie gefühlte Sicherheit durch einen klaren Blick auf die tatsächliche Bedrohungslage.

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