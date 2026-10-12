ONLYOFFICE 10.0 stärkt Selfhosting und KI-Anbindung

ONLYOFFICE hat Version 10.0 seiner quelloffenen Office-Suite veröffentlicht. Das Update bringt neue KI-Funktionen, die bei selbst gehosteten Installationen auch lokale Sprachmodelle einbinden können. Hinzu kommen zusätzliche Apps für Dateiverwaltung und Zusammenarbeit sowie zahlreiche Sicherheitskorrekturen. Die Serverversion soll allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Mit ONLYOFFICE Docs 10.0 erweitert der Hersteller vor allem die Möglichkeiten zur KI-gestützten Dokumentenbearbeitung. Die Editoren erhalten einen eigenen KI-Bereich, der unter anderem Texte zusammenfasst, Übersetzungen erstellt und Tabellen analysiert. Für Administratoren ist insbesondere die flexible Modellanbindung interessant: Während die Cloudausgabe den KI-Dienst über ONLYOFFICE Wallet bereitstellt, sollen sich bei selbst gehosteten Installationen auch externe und lokal betriebene Modelle einbinden lassen. Unterschiedliche Aufgaben können dabei verschiedenen Modellen zugewiesen werden. In den Open-Source-Versionen stehen die KI-Werkzeuge als separat installierbare Erweiterungen zur Verfügung.

Daneben ergänzt ONLYOFFICE seine Plattform um vier modulare Apps. "AI Agents" unterstützt die Automatisierung von Arbeitsabläufen, die Suche in Wissensbeständen und die Anbindung von MCP-Servern. Die neue Files-App bündelt die Dateiverwaltung einschließlich der Steuerung von Zugriffsrechten. Mit Rooms kommen geschützte Arbeitsbereiche hinzu, die sich auch als virtuelle Datenräume für vertrauliche Dokumente nutzen lassen. Forms dient der Formularerstellung und -auswertung.

Auch bei Sicherheit und Integration legt der Hersteller nach. Laut ONLYOFFICE behebt Version 10.0 rund 35 Sicherheitslücken sowie mehr als 1000 weitere Fehler. Für Entwickler steht mit Docs Connect zudem eine Möglichkeit bereit, die Online-Editoren in eigene Anwendungen einzubetten. Die Cloud-Ausgabe unterstützt dabei das WOPI-Protokoll und erlaubt Filter nach IP-Adressen und Dateigrößen. Darüber hinaus hat der Hersteller die Programmierschnittstellen erweitert.

Zu den weiteren Neuerungen zählen eine automatische Tabellenerkennung im PDF-Editor, das Entfernen versteckter Metadaten sowie zusätzliche Exportformate. Der Tabelleneditor soll durch optimierte Berechnungsfunktionen schneller arbeiten. Auch der Plug-in-Manager wurde überarbeitet. ONLYOFFICE Docs 10.0 steht zunächst in der Cloud bereit; die Version für selbst gehostete Umgebungen soll später folgen.