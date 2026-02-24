Open-Source-Office wird smarter

ONLYOFFICE legt mit Version 9.3 nach: Das Update bringt digitale Signaturen für PDF-Formulare, individuell konfigurierbare KI-Assistenten und eine ganze Reihe weiterer Neuerungen für Tabellen, Texte und Präsentationen.

Die Open-Source-Office-Suite ONLYOFFICE hat Version 9.3 ihrer Dokumenteneditoren veröffentlicht. Das Update umfasst sowohl die Online- als auch die Desktop-Applikation und bringt eine Reihe neuer Funktionen quer durch alle enthaltenen Editoren. Größter Schwerpunkt ist der Ausbau des PDF-Editors um digitale Signaturen.

Flexiblere Signaturen

Der native PDF-Editor von ONLYOFFICE Docs unterstützt nun das digitale Unterzeichnen von Formularen auf drei Wegen: per Texteingabe, per Freihandzeichnung auf dem Bildschirm oder durch den Upload eines Signaturbilds. Für den Unternehmenseinsatz lassen sich über das Admin Panel zudem Signaturzertifikate hinterlegen, um rechtssichere digitale Signaturen anzuwenden. Ergänzend dazu erlaubt der PDF-Editor nun die Bearbeitung passwortgeschützter Dateien, eine erweiterte Hyperlink-Verwaltung und die Nachverfolgung des Versionsverlaufs. Die bereits in Version 9.1 eingeführte Schwärzungsfunktion ist jetzt zusätzlich über das Pop-up-Tool-Panel zugänglich.

KI-Assistenten auf Zuruf

Neu hinzugekommen sind außerdem benutzerdefinierte KI-Assistenten: Anwender können wiederkehrende Textoperationen als eigene Prompts anlegen und diese direkt in die Toolbar des Dokumenteneditors einbinden. Aufgaben wie Zusammenfassungen, Übersetzungen oder stilistische Anpassungen lassen sich so mit einem Klick ausführen, ohne den Prompt jedes Mal neu eingeben zu müssen. Der Dokumenteneditor selbst erhält daneben eine Mehrseitenansicht für die gleichzeitige Darstellung mehrerer Seiten sowie farblich nach Benutzer differenzierte Kommentare, die die Übersichtlichkeit bei der kollaborativen Bearbeitung verbessern sollen.

Erweiterte Tabellenkalkulation

Auch der Tabelleneditor wurde erweitert: Ein neues Solver-Tool ermöglicht die Lösung linearer Optimierungsprobleme direkt in der Tabellenkalkulation, dynamische Arrays erlauben Formeln, Ergebnisse automatisch über mehrere Zellen auszugeben, und die Rendering-Performance bei großen Dateien soll laut Hersteller spürbar gestiegen sein. Der Präsentationseditor unterstützt nun GIF-Animationen im Vorführmodus, sodass eingebettete GIFs während der Bildschirmpräsentation animiert wiedergegeben werden.

Multi-Window-Modus für macOS

Die Desktop Editors wurden ebenfalls auf Version 9.3 aktualisiert. Exklusiv für die Desktop-Variante kommen ein Multi-Window-Modus für macOS sowie die Anbindung an die Cloud-Dienste Box und Dropbox hinzu. ONLYOFFICE wird von Ascensio System SIA entwickelt und zählt nach eigenen Angaben mehr als 15 Millionen Nutzer weltweit. Die neue Version steht auf der Website des Anbieters zum Download bereit.