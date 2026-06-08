OnlyOffice holt Mistral-KI aufs Smartphone

Mit Version 9.4 stattet der lettische Software-Entwickler ONLYOFFICE seine mobilen und Desktop-Editoren mit einer Reihe neuer Funktionen aus – darunter die Integration des quelloffenen KI-Modells Mistral in die iOS-App.

ONLYOFFICE hat seine Office-Suite auf Version 9.4 aktualisiert. Betroffen sind die Mobile-App ONLYOFFICE Documents für Android und iOS sowie die Desktop-Editoren für Windows, Linux und macOS. Die Cloud- und Serverversion ONLYOFFICE Docs hatte das Update bereits zwei Wochen zuvor erhalten.

Eine Neuerung auf der mobilen Seite ist die Anbindung an Mistral, ein quelloffenes Large Language Model, das Nutzer nun direkt in Dokument- und Tabelleneditor einbinden können. Das Modell soll bei Aufgaben wie Texterstellung, inhaltlicher Überarbeitung und Datenanalyse helfen - und tritt damit neben bereits unterstützte KI-Anbieter.

Praktische Neuerungen

Jenseits der KI-Integration bringt das mobile Update mehrere praktische Verbesserungen mit sich. Nutzer können die automatische Speicherung für Cloud-Dokumente künftig manuell deaktivieren und damit selbst steuern, wann Änderungen gesichert werden. Kommentare lassen sich erstmals sortieren und filtern, was die Arbeit an umfangreichen Dokumenten erleichtern soll. Das Schnellzugriffsmenü wurde überarbeitet und bietet Zugang zu mehr Funktionen.

Für Android kommt ein eigener Formel-Tab im Tabelleneditor hinzu, der die Eingabe auf kleineren Bildschirmen vereinfachen soll. iOS-Nutzer profitieren zusätzlich vom gleichzeitigen Einfügen mehrerer Bilder, einer Zeilennummerierung in Dokumenten, einer vereinfachten Neuordnung von Tabellenblättern sowie neuen Präsentationsthemen in Hoch- und Querformat.

Tabelleneditor mit Darkmode

Bei den Desktop-Editoren fällt das Update umfangreicher aus. Der Dokumenteneditor erlaubt nun das Einfügen horizontaler Linien; der Tabelleneditor bekommt einen Dark-Document-Modus, der bei langer Bildschirmarbeit die Augenbelastung senken soll. Für den Präsentationseditor stehen 25 neue Designthemen und 20 zusätzliche, kategorisierte Folienübergänge bereit.

Auch die PDF-Formularbearbeitung wurde erweitert: Die App speichert das zuletzt verwendete Signaturbild und kann es beim nächsten Ausfüllen automatisch einsetzen. Zwei neue Bereiche - "Zum Unterschreiben senden" und "Ausfüllstatus" - sollen den Signatur-Workflow straffen. Editorübergreifend kommen eine kroatische Sprachübersetzung, ein eigener Reiter für Diagramm-Einstellungen und erweiterte Einfüge-Optionen in der Symbolleiste hinzu.

Das Desktop-Update schließt zudem mehrere Sicherheitslücken. Behoben wurden Out-of-Bounds-Lesefehler bei der Konvertierung von XLS zu XLSX, eine Schwachstelle in der GUID-Generierung, über die sich Rückschlüsse auf den Erstellungszeitpunkt eines Dokuments ziehen ließen, sowie eine Lücke, die das Umgehen der Makro-Sandbox ermöglichte. ONLYOFFICE Documents 9.4 steht im App Store und bei Google Play zum Download bereit; die Desktop-Editoren finden sich auf der Website des Anbieters.