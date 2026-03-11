Digitale Signatur per Klick

ONLYOFFICE hat Version 9.3 seiner Office-Suite veröffentlicht und erweitert damit zentrale Funktionen für kollaboratives Arbeiten an Dokumenten. Das Update bringt digitale Signaturen für PDF-Formulare, individuell konfigurierbare KI-Assistenten und eine Mehrseitenansicht für die Textbearbeitung. Außerdem verbessert der Hersteller die Tabellenkalkulation mit einem Solver-Tool und optimiert die Darstellung großer Dateien.

Mit Version 9.3 baut ONLYOFFICE vor allem den integrierten PDF-Editor aus. Anwender signieren PDF-Formulare nun direkt in der Anwendung – per Texteingabe, Freihandzeichnung oder durch den Upload eines Signaturbilds. Administratoren hinterlegen Signaturzertifikate zentral im Admin-Panel und nutzen diese für vertrauenswürdige digitale Unterschriften. Zusätzlich unterstützt der Editor nun passwortgeschützte Dateien, eine erweiterte Hyperlink-Verwaltung sowie Versionsverläufe.

Neu sind auch benutzerdefinierte KI-Assistenten. Anwender speichern häufig genutzte Prompts – etwa für Zusammenfassungen, Übersetzungen oder stilistische Anpassungen – und rufen sie direkt über die Toolbar ab. Die Textverarbeitung erhält eine Mehrseitenansicht, die mehrere Seiten gleichzeitig darstellt und damit die Layoutkontrolle erleichtert. Kommentare werden zudem farblich nach Nutzern differenziert und sollen so die Übersicht bei der gemeinsamen Bearbeitung verbessern.

Auch die Tabellenkalkulation erweitert der Hersteller: Ein Solver-Tool löst lineare Optimierungsprobleme direkt im Tabellenblatt. Zudem unterstützt die Anwendung dynamische Arrays und rendert große Dateien nun angeblich schneller. Im Präsentationsmodul spielen eingebettete GIFs während der Bildschirmpräsentation animiert ab. ONLYOFFICE Docs 9.3 steht als Cloudversion sowie als Desktopanwendung zur Verfügung.