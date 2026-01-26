Dateien teilen, aber kontrolliert



26.01.2026
Der sichere Dateiaustausch gerade bei größeren Files ist nicht immer einfach. Mit O&O FileDirect bietet O&O Software einen webbasierten Dienst für den sicheren Dateiversand an, der auf eine konsequente Ende-zu-Ende-Architektur setzt.

Ein QR-Code, der zum sicheren Teilen von Daten dient.

Technisch basiert O&O FileDirect auf einer echten Client-zu-Client-Verschlüsselung, bei der Dateien bereits auf dem Endgerät des Absenders verschlüsselt werden und nur vom vorgesehenen Empfänger entschlüsselt werden können. Die Übertragung erfolgt über Server in Deutschland, ohne dauerhafte Speicherung der Inhalte, und soll damit den Anforderungen der DSGVO gerecht werden.

Ergänzt wird das Sicherheitskonzept durch Funktionen wie Passwortschutz, Ablaufdaten für Freigaben, Zwei-Faktor-Authentifizierung und detaillierte Zugriffsprotokolle. Der Dienst ist plattformunabhängig über den Browser nutzbar und richtet sich mit gestaffelten Tarifen sowohl an private Anwender als auch an Unternehmen und Behörden, die sensible Daten austauschen müssen. Ab rund 5 Euro im Monat lässt sich der Dienst nutzen.

