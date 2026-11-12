O&O SafeErase 22: Löschen mit Brief und Siegel

Daten zu löschen ist das eine, das Löschen auch zu belegen das andere. Die neue Version von O&O SafeErase kümmert sich um beides und bringt außerdem eine neue Oberfläche sowie mehr Automatisierung für Admins.

O&O Software hat die Version 22 seines Löschprogramms O&O SafeErase veröffentlicht. Das Update bringt eine komplett überarbeitete Oberfläche, zusätzliche Löschfunktionen und digital signierte Löschnachweise. Unternehmen bekommen außerdem erweiterte Befehlszeilenfunktionen und Administratorrichtlinien.

Das Ziel der Software bleibt gleich: Persönliche Dokumente, vertrauliche Firmeninformationen oder Spuren vom Surfen sollen nicht länger auf dem Rechner liegen als nötig. SafeErase 22 entfernt solche Daten gezielt und dokumentiert, was gelöscht wurde.

Neue Oberfläche mit Verlauf und Erinnerungen

Die größte sichtbare Neuerung ist die neu gestaltete Benutzungsoberfläche, über die die wichtigsten Löschfunktionen direkt erreichbar sind. Eine Übersicht listet die bisherigen Löschvorgänge auf. Nutzer können dort neue Aufgaben starten und erledigte Vorgänge nachvollziehen.

Auf Wunsch erinnert SafeErase an regelmäßige Bereinigungen. So wird das Löschen sensibler Daten zur festen Routine im Arbeitsalltag statt zur gelegentlichen Aufräumaktion.

Die neue Startseite von O&O SafeErase 22 zeigt auf einen Blick, wann zuletzt gelöscht wurde und wo noch Spuren auf dem Rechner liegen. Die wichtigsten Löschfunktionen sind direkt über Kacheln erreichbar.

Mehr Browser, gezielter Umgang mit Cookies

Bei der Bereinigung von Browser- und Windows-Spuren legt die neue Version zu und unterstützt jetzt weitere Browser. Neu ist auch, dass sich einzelne Cookies vom Löschen ausnehmen lassen. Ausgewählte Cookies bleiben damit erhalten, während die übrigen Browser-Spuren verschwinden.

Dazu kommt eine neue Löschmethode, die auf Vorgaben von NIST und BSI basiert. Sie ist für den freien Speicher auf Systempartitionen und für nicht partitionierte Bereiche gedacht und erweitert die Auswahl an Verfahren für genau diese Speicherbereiche.

Signierte Nachweise und zentrale Steuerung

Für Unternehmen dürften vor allem die digital signierten Löschnachweise nach NIST SP 800-88 Rev. 2 interessant sein. Sie halten fest, welche Löschvorgänge stattgefunden haben, und lassen sich auf Wunsch mit einem Zeitstempel versehen. Firmen können die Nachweise in ihre interne Dokumentation übernehmen.

Mit den erweiterten Befehlszeilenfunktionen binden Administratoren Löschaufgaben in bestehende Abläufe ein und automatisieren wiederkehrende Vorgänge, statt sie jedes Mal von Hand über die Oberfläche zu starten. Über Administratorrichtlinien lassen sich Einstellungen außerdem zentral festlegen. Das sorgt für eine einheitliche Konfiguration von SafeErase auf allen Rechnern im Unternehmen.

O&O SafeErase 22 ist ab sofort erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 29,90 Euro, die 5-Rechner-Lizenz für bis zu fünf Rechner kostet 49,90 Euro.