Mehr Köpfchen, weniger Tokens: GPT-5.5 vorgestellt

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Mehr Köpfchen, weniger Tokens: GPT-5.5 vorgestellt

24.04.2026 - 14:06
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OpenAI schickt ein KI-Modell ins Rennen, das Aufgaben nicht nur bearbeitet, sondern selbstständig plant, Fehler sucht und weiterdenkt - auch wenn die Aufgabe unvollständig formuliert ist. Was GPT-5.5 konkret besser macht als sein Vorgänger und wo die Grenzen liegen, zeigt ein Blick auf Benchmarks, Praxisberichte und die neuen Sicherheitsregeln des Unternehmens.

Silhouette einer Person, die ein Smartphone hält, vor einem leuchtend orange-violetten Display mit dem OpenAI-Logo und dem Schriftzug "OpenAI".

OpenAI hat sein neuestes KI-Modell GPT-5.5 vorgestellt. Der US-amerikanische KI-Konzern positioniert das Modell als deutlichen Schritt nach vorn gegenüber seinem Vorgänger GPT-5.4 – mit besonderem Fokus auf autonomes Arbeiten, sogenanntes "Agentic Coding" sowie wissenschaftliche Anwendungen. GPT-5.5 soll komplexe, mehrstufige Aufgaben selbstständig planen, Werkzeuge nutzen, die eigene Arbeit überprüfen und auch mit Unklarheiten umgehen können, ohne dass Nutzer jeden Schritt manuell steuern müssen.

Coding-Benchmarks klar verbessert

In Benchmarks für autonomes Coding übertrifft GPT-5.5 seinen Vorgänger laut OpenAI in allen getesteten Kategorien – und das bei gleichzeitig deutlich geringerem Token-Verbrauch. Frühe Tester aus der Industrie, darunter Entwickler von Cursor und MagicPath, berichten von spürbaren Verbesserungen im praktischen Einsatz: Das Modell soll komplexe Debugging-Aufgaben eigenständig lösen, umfangreiche Code-Branches zusammenführen und Systeme selbstständig re-architekturieren können. Im Artificial Analysis Coding Index liefert GPT-5.5 laut Unternehmensangaben führende Leistung zu rund der Hälfte der Kosten konkurrierender Frontier-Modelle.

KI übernimmt Wissensarbeit

Neben dem Coding-Fokus hebt OpenAI die Alltagstauglichkeit von GPT-5.5 für Wissensarbeit hervor. In der internen Nutzung verwenden demnach bereits über 85 Prozent der OpenAI-Mitarbeitenden das zugehörige Tool Codex wöchentlich – quer durch Abteilungen wie Finanzen, Marketing und Produktmanagement. Als konkretes Beispiel nennt OpenAI das eigene Finance-Team, das mithilfe des Modells zehntausende Steuerformulare in deutlich kürzerer Zeit als im Vorjahr auswertete. Gegenüber Konkurrenten wie Googles Gemini 3.1 Pro und Anthropics Claude Opus 4.7 schneidet GPT-5.5 in einschlägigen Benchmarks für berufliche Wissensarbeit nach Unternehmensangaben besser ab.

Neues Terrain: Wissenschaft

Auch auf dem Feld der Wissenschaft demonstriert OpenAI erste bemerkenswerte Ergebnisse. Eine interne Version von GPT-5.5 soll mithilfe eines speziellen Frameworks einen neuen mathematischen Beweis zu Ramsey-Zahlen geliefert haben, der anschließend im Beweissystem Lean verifiziert wurde. Immunologie-Forscher Derya Unutmaz vom Jackson Laboratory berichtet, er habe mit GPT-5.5 Pro einen umfangreichen Genexpressions-Datensatz analysiert – Arbeit, die sein Team sonst Monate beschäftigt hätte. Gleichzeitig stuft OpenAI die Cybersicherheitsfähigkeiten des Modells als erhöht ein und kündigt strengere Zugangskontrollen sowie ein abgestuftes Zugangssystem für verifizierte Sicherheitsforscher an.

GPT-5.5 steht ab sofort für Plus-, Pro-, Business- und Enterprise-Nutzer in ChatGPT und Codex zur Verfügung; die Pro-Variante ist zunächst den höheren Abostufen vorbehalten. Über die API soll das Modell laut OpenAI schon sehr bald verfügbar sein – zu einem höheren Preis als GPT-5.4, den das Unternehmen mit dem geringeren Token-Verbrauch des neuen Modells teilweise zu rechtfertigen versucht.

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