Mehr Köpfchen, weniger Tokens: GPT-5.5 vorgestellt

OpenAI schickt ein KI-Modell ins Rennen, das Aufgaben nicht nur bearbeitet, sondern selbstständig plant, Fehler sucht und weiterdenkt - auch wenn die Aufgabe unvollständig formuliert ist. Was GPT-5.5 konkret besser macht als sein Vorgänger und wo die Grenzen liegen, zeigt ein Blick auf Benchmarks, Praxisberichte und die neuen Sicherheitsregeln des Unternehmens.

OpenAI hat sein neuestes KI-Modell GPT-5.5 vorgestellt. Der US-amerikanische KI-Konzern positioniert das Modell als deutlichen Schritt nach vorn gegenüber seinem Vorgänger GPT-5.4 – mit besonderem Fokus auf autonomes Arbeiten, sogenanntes "Agentic Coding" sowie wissenschaftliche Anwendungen. GPT-5.5 soll komplexe, mehrstufige Aufgaben selbstständig planen, Werkzeuge nutzen, die eigene Arbeit überprüfen und auch mit Unklarheiten umgehen können, ohne dass Nutzer jeden Schritt manuell steuern müssen.

Coding-Benchmarks klar verbessert

In Benchmarks für autonomes Coding übertrifft GPT-5.5 seinen Vorgänger laut OpenAI in allen getesteten Kategorien – und das bei gleichzeitig deutlich geringerem Token-Verbrauch. Frühe Tester aus der Industrie, darunter Entwickler von Cursor und MagicPath, berichten von spürbaren Verbesserungen im praktischen Einsatz: Das Modell soll komplexe Debugging-Aufgaben eigenständig lösen, umfangreiche Code-Branches zusammenführen und Systeme selbstständig re-architekturieren können. Im Artificial Analysis Coding Index liefert GPT-5.5 laut Unternehmensangaben führende Leistung zu rund der Hälfte der Kosten konkurrierender Frontier-Modelle.

KI übernimmt Wissensarbeit

Neben dem Coding-Fokus hebt OpenAI die Alltagstauglichkeit von GPT-5.5 für Wissensarbeit hervor. In der internen Nutzung verwenden demnach bereits über 85 Prozent der OpenAI-Mitarbeitenden das zugehörige Tool Codex wöchentlich – quer durch Abteilungen wie Finanzen, Marketing und Produktmanagement. Als konkretes Beispiel nennt OpenAI das eigene Finance-Team, das mithilfe des Modells zehntausende Steuerformulare in deutlich kürzerer Zeit als im Vorjahr auswertete. Gegenüber Konkurrenten wie Googles Gemini 3.1 Pro und Anthropics Claude Opus 4.7 schneidet GPT-5.5 in einschlägigen Benchmarks für berufliche Wissensarbeit nach Unternehmensangaben besser ab.

Neues Terrain: Wissenschaft

Auch auf dem Feld der Wissenschaft demonstriert OpenAI erste bemerkenswerte Ergebnisse. Eine interne Version von GPT-5.5 soll mithilfe eines speziellen Frameworks einen neuen mathematischen Beweis zu Ramsey-Zahlen geliefert haben, der anschließend im Beweissystem Lean verifiziert wurde. Immunologie-Forscher Derya Unutmaz vom Jackson Laboratory berichtet, er habe mit GPT-5.5 Pro einen umfangreichen Genexpressions-Datensatz analysiert – Arbeit, die sein Team sonst Monate beschäftigt hätte. Gleichzeitig stuft OpenAI die Cybersicherheitsfähigkeiten des Modells als erhöht ein und kündigt strengere Zugangskontrollen sowie ein abgestuftes Zugangssystem für verifizierte Sicherheitsforscher an.

GPT-5.5 steht ab sofort für Plus-, Pro-, Business- und Enterprise-Nutzer in ChatGPT und Codex zur Verfügung; die Pro-Variante ist zunächst den höheren Abostufen vorbehalten. Über die API soll das Modell laut OpenAI schon sehr bald verfügbar sein – zu einem höheren Preis als GPT-5.4, den das Unternehmen mit dem geringeren Token-Verbrauch des neuen Modells teilweise zu rechtfertigen versucht.