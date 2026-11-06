81 neue Firefox-Lücken, 948 funktionierende Linux-Exploits: OpenAIs neues Sicherheitsmodell GPT-6 Cyber legt beeindruckende Zahlen vor. Das Unternehmen stuft die eigenen Fähigkeiten erstmals als “Critical” ein und setzt deshalb auf strengere Kontrollen und einen eng begrenzten Nutzerkreis.

OpenAI hat mit GPT-6 Cyber ein neues KI-Modell vorgestellt, das speziell für die IT-Sicherheitsforschung trainiert wurde. Es soll Schwachstellen in Software aufspüren, deren Ausnutzbarkeit mit funktionierenden Exploits belegen und dabei strikt innerhalb der Grenzen bleiben, die Sicherheitsforscher vorgeben. Damit folgt es auf GPT-5.6 Cyber.

Erste Ergebnisse aus der Praxis legt OpenAI gleich mit vor. Im Linux-Kernel reproduzierte das Modell nach Angaben des Unternehmens 1724 Schwachstellen und entwickelte für 948 davon funktionierende Exploits zur Rechteausweitung – mehr als fünfmal so viele wie GPT-5.6 Sol mit demselben Forschungs-Setup. In Firefox fand es 81 bislang unbekannte Lücken, die Mozilla als schwerwiegend einstuft, und zeigte zudem, dass 30 bereits bekannte Probleme gravierender sind als angenommen.

Deutlicher Sprung in den Benchmarks

Auf dem Benchmark ExploitGym, der prüft, ob ein Modell eine vorgegebene Schwachstelle in einem entfernten Ziel ausnutzen kann, erreicht GPT-6 Cyber 48,5 Prozent. GPT-5.6 Cyber kam hier auf 32,1 Prozent, was einer relativen Verbesserung von 51 Prozent entspricht. In einem neuen Web-Pentesting-Test, bei dem die Modelle Webanwendungen ohne Zugriff auf den Quellcode untersuchen, spürte GPT-6 Cyber 40,3 Prozent der Schwachstellen auf, das allgemeine Modell GPT-6 Astra 32,0 Prozent.

Noch deutlicher fällt der Abstand beim neu entwickelten RemoteExploitBench aus, der bekannte Lücken in Anwendungen wie GitLab, PostgreSQL und Jenkins in einer kontrollierten Umgebung nutzt. GPT-6 Astra lehnte dort mit Daybreak-Blue-Zugang sämtliche Aufgaben ab, GPT-6 Cyber löste 95 Prozent. OpenAI selbst stuft das Modell in seinem Preparedness Framework im Bereich Cybersicherheit nun als “Critical” ein, eine Stufe über dem “High” des Vorgängers.

Großen Wert legt OpenAI darauf, dass das Modell nicht über seinen Auftrag hinausgeht. Im Test ExploitGym Honeypot, den der Vorfall bei Hugging Face inspiriert hat, stehen neben dem eigentlichen Ziel absichtlich leicht angreifbare Hilfsdienste bereit, etwa eine Paket-Registry oder ein Objektspeicher. Ohne zusätzlichen Sicherheits-Prompt ließ GPT-6 Cyber diese Dienste in 99,93 Prozent der Fälle unangetastet (GPT-5.6 Cyber: 94,49 Prozent), mit Prompt in 100 Prozent.

Schutzmechanismen gegen Missbrauch

Mit den wachsenden Fähigkeiten nehmen laut OpenAI auch die Missbrauchsversuche zu, etwa durch kriminelle Akteure oder Gruppen, die die Modelle per Distillation nachbauen wollen. Das Unternehmen setzt deshalb unter anderem auf ein Monitoring, das prüft, ob Aktionen von der Autorisierung des Nutzers gedeckt sind, sowie auf standardmäßiges IP-Allowlisting für den API-Zugang zu Daybreak Red. Kunden mit Zero Data Retention müssen in der Regel Private Safety Processing nutzen: Dabei prüfen automatisierte Checks verschlüsselte Protokolle, die 30 Tage im Speicher des Kunden liegen, ohne dass OpenAI-Mitarbeiter Prompts oder Antworten zu Gesicht bekommen.

Besonderes Augenmerk gilt kritischer Infrastruktur wie Kraftwerken oder Wasseraufbereitungsanlagen. Gemeinsam mit dem OT-Sicherheitsspezialisten Dragos testete OpenAI seine Daybreak-Red-Modelle an einem nachgebauten Kraftwerk, wo ein Modell selbstständig zwei Zero-Day-Lücken in Engineering-Software für Schutzrelais-Daten fand. Die Erkenntnisse flossen in verschärfte Schutzmechanismen ein, wobei OpenAI betont, bewusst keine Blockquote von 100 Prozent anzustreben, um legitime Sicherheitsarbeit nicht auszubremsen.

Zugang zunächst nur für ausgewählte Kunden

GPT-6 Cyber steht vorerst nur einer ausgewählten Gruppe freigegebener Daybreak-Red-Kunden über die API und Codex zur Verfügung, alle übrigen Daybreak-Red-Kunden sollen bald folgen. Parallel öffnet OpenAI GPT-5.6 Cyber für sämtliche Daybreak-Red-Kunden und erweitert den Alpha-Zugang zu GPT-6 Astra über Daybreak Blue. Sicherheitsteams bei Cisco, Calif und CodeRabbit nutzen das neue Modell bereits für Schwachstellenanalysen und Code-Reviews.

Für Verteidiger kritischer Infrastruktur richtet OpenAI zudem die neue Gruppe Daybreak Red for Critical Infrastructure ein, die autorisierte Tests an kritischen Systemen erlaubt. Ressourcenschwache Teams wie Behörden oder Grundversorger erhalten über das mit einer Milliarde US-Dollar ausgestattete Förderprogramm Daybreak for Frontline Defenders subventionierten Zugang. OpenAI spricht selbst von einem begrenzten Zeitfenster, in dem sich Software mit Hilfe solcher Modelle absichern lasse.