KI-Modell für den Büroalltag

Klicken, tippen, Formulare ausfüllen: OpenAIs neues Modell GPT-6.1 Terra soll den Computer selbstständig bedienen und dabei deutlich günstiger arbeiten als seine größeren Geschwister. Bei der Cybersicherheit stuft OpenAI das Modell allerdings als "kritisch" ein und sichert es deshalb besonders ab.

OpenAI hat das neue KI-Modell GPT-6.1 Terra vorgestellt. Es ersetzt den Vorgänger GPT-5.6 Terra und ist günstiger als die Spitzenmodelle GPT-6.1 Sol und GPT-6 Astra. Terras besondere Stärke: Es kann einen Computer selbst bedienen. Das Modell erkennt, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, und klickt und tippt sich eigenständig durch Programme. So soll es typische Büroarbeiten übernehmen, etwa Formulare ausfüllen, Rechnungen in die Buchhaltungssoftware übertragen oder Videos bearbeiten. Außerdem sollen seine Texte natürlicher klingen.

Laut OpenAI ist Terra spürbar besser als sein Vorgänger. In einem Test mit realistischen Büroaufgaben schneidet es ähnlich gut ab wie das deutlich teurere Topmodell Astra, kostet aber nur ein Zehntel. Beim Programmieren löst Terra gut die Hälfte der Testaufgaben, der Vorgänger schaffte nur etwa ein Fünftel. Auch Falschaussagen werden seltener: In einem internen Test enthielten nur noch knapp 17 statt rund 54 Prozent der Antworten einen sachlichen Fehler. Für besonders knifflige Programmieraufgaben rät OpenAI aber weiterhin zu den größeren Modellen.

Nutzen können das Modell ab sofort Kunden mit einem Plus-, Pro-, Enterprise- oder Edu-Abo, und zwar in ChatGPT Work und im Programmierwerkzeug Codex. Entwickler binden Terra über die Programmierschnittstelle ein und zahlen dort nur halb so viel wie für den Vorgänger. Bemerkenswert ist die Sicherheitsbewertung: Weil Terra im Bereich Cybersicherheit sehr leistungsfähig ist, stuft OpenAI es intern als “kritisch” ein und versieht es mit denselben Schutzvorkehrungen wie das Topmodell Astra. Versuchen, das Modell mit versteckten Anweisungen zu manipulieren, hielt es in Tests gut stand.