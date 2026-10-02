OpenClaw Enterprise: Kontrolle für autonome Helfer

Viele IT-Abteilungen sperren KI-Agenten lieber komplett, als ein Sicherheitsrisiko einzugehen. Mit OpenClaw Enterprise will die OpenClaw Foundation das ändern: Die quelloffene Plattform verspricht Kontrolle, Audits und harte Sicherheitsgrenzen, ohne die Agenten auszubremsen.

Die OpenClaw Foundation hat mit OpenClaw Enterprise (OCE) eine Open-Source-Plattform vorgestellt, mit der Unternehmen dauerhaft laufende KI-Agenten in sensiblen Umgebungen verwalten können. Die Plattform ist herstellerneutral angelegt und soll Sicherheit, Governance und Nachvollziehbarkeit in den Agentenbetrieb bringen.

Hintergrund ist ein Problem, das die Stiftung selbst offen anspricht: Knapp ein Jahr nach dem Start von OpenClaw setzen nur wenige Organisationen persistente Agenten tatsächlich ein. Viele IT-Abteilungen verbieten Agentenplattformen wie OpenClaw laut Foundation sogar komplett, weil ein gemeinsamer Standard für Sicherheit und Governance fehlt.

Eine Steuerungsebene für Agenten

OCE baut auf dem bestehenden OpenClaw-Fundament auf und ergänzt es um eine Control Plane, also eine zentrale Steuerungsebene für Agenten. Dazu gehören Mandantenfähigkeit (Multi-Tenancy), harte Sicherheitsgrenzen und standardisierte Grundbausteine für agentische Abläufe. Governance- und Audit-Funktionen sollen den gesamten Lebenszyklus eines Agenten abdecken.

Die Leitfrage formuliert die Foundation so: Wie lassen sich leistungsfähige Agenten sicher einsetzen, ohne ihre Fähigkeiten zu beschneiden? Ein Teil der Antwort liegt in der Modularität, denn Harness, Modell und Sandbox lassen sich gegen Lösungen von Drittanbietern oder eigene Implementierungen austauschen.

Nach Angaben der Entwickler hat Sicherheit bei OCE oberste Priorität. Die Plattform trennt vertrauenswürdige und nicht vertrauenswürdige Workloads strikt voneinander und kombiniert das mit Sandboxing, LLM-basierten Prüfungen und fein abgestuften Berechtigungen. Eine Referenzarchitektur, die das Zusammenspiel dieser Schutzmechanismen zeigt, will die Foundation in den kommenden Wochen veröffentlichen.

Verfügbarkeit und weitere Entwicklung

Noch befindet sich OCE vor dem 1.0-Release, das im Laufe dieses Jahres erscheinen soll. Die Foundation stuft die Plattform derzeit als geeignet für interne Pilotprojekte ein. Wer sie ausprobieren will, klont das Repository, nutzt docker-compose für die lokale Entwicklung und rollt OCE intern per Kubernetes aus.

Entstanden ist das Projekt ursprünglich bei OpenAI, das es an die OpenClaw Foundation übergab. Dort entwickelt es sich als unabhängiges Projekt gemeinsam mit Red Hat und NVIDIA weiter, läuft auf eigener Infrastruktur und soll für alle Organisationen dauerhaft kostenlos bleiben. Entwickler, Betreiber und Sicherheitsteams sind ausdrücklich eingeladen, an der Plattform mitzuarbeiten.