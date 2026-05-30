Realistische Durchsatztests direkt im Browser

Viele klassische Speedtests messen vor allem die Verbindung zum eigenen Provider – und liefern damit nur begrenzt aussagekräftige Ergebnisse für den IT-Alltag. OpenSpeedTest nutzt unabhängige oder selbst gehostete Testserver und eignet sich damit auch für praxisnahe Netzwerk- und WLAN-Tests. Das Open-Source-Werkzeug läuft direkt im Browser und lässt sich per Docker unkompliziert in die eigene Infrastruktur integrieren.

OpenSpeedTest arbeitet vollständig browserbasiert und benötigt weder zusätzliche Apps noch Plug-ins wie Flash oder Java. Die Software misst Download-, Upload-, Ping- und Jitter-Werte und funktioniert plattformübergreifend auf PCs, Smartphones und Tablets. Besonders interessant für Administratoren ist die Möglichkeit, den Dienst selbst zu hosten – etwa per Docker-Container im eigenen Netz. Dadurch lassen sich nicht nur Internetanbindungen, sondern auch LAN- oder WLAN-Strecken praxisnah überprüfen. Da OpenSpeedTest ausschließlich auf statischen HTML5-, CSS- und JavaScript-Komponenten basiert, fällt der Ressourcenbedarf gering aus und die Einrichtung bleibt überschaubar.