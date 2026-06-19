Threat Intelligence in OPNsense integrieren

Aktuelle Informationen über schädliche IP-Adressen und Domains helfen dabei, Angriffe frühzeitig abzuwehren. Mit dem Dienst Q-Feeds lässt sich OPNsense um dynamische Threat-Intelligence-Daten erweitern, die automatisch in die Firewall-Regeln einfließen. So können Administratoren bekannte Angriffsziele proaktiv blockieren und den Schutz ihrer Infrastruktur verbessern.

Für die Nutzung von Q-Feeds benötigen Administratoren zunächst ein Konto, eine gültige Lizenz sowie einen API-Schlüssel. Nach der Registrierung im Q-Feeds-Portal wird der API-Key erzeugt und einer Lizenz zugewiesen. Anschließend lässt sich auf der OPNsense-Firewall das Plug-in "os-q-feeds-connector" installieren. Nach dem Hinterlegen des API-Schlüssels in der Konfiguration lädt die Firewall die gewünschten Feeds automatisch und kann diese beispielsweise für Alias- oder DNS-Blocklisten nutzen. Umfang und Aktualisierungsfrequenz der bereitgestellten Bedrohungsdaten hängen dabei vom gewählten Lizenzmodell ab. Auf diese Weise erweitert OPNsense die klassischen Firewall-Funktionen um aktuelle Threat-Intelligence-Informationen und reagiert automatisch auf neue Bedrohungen.

Der Tipp basiert auf einem Beitrag aus dem Thomas-Krenn-Wiki. Dort finden Administratoren zahlreiche weitere Anleitungen und Praxistipps zu Linux, Virtualisierung und Servermanagement.