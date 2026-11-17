Zoom, BBC, HSBC, Ikea: Einen Tag lang haben einige der meistbesuchten Webseiten der Welt ihren Besuchern Schadcode untergeschoben, ohne es zu wissen. Der Weg führte über ein Werkzeug für A/B-Tests. Im Visier waren Krypto-Überweisungen, Kartendaten und iPhones.

Am 16. November 2026 haben Angreifer über die Testplattform "Optimizely Web Experimentation" Schadcode an die Besucher der Webseiten von 178 Organisationen ausgeliefert. Betroffen sind unter anderem Zoom, BBC, CNN, Salesforce, GitLab, Ikea, HSBC, Equifax, Air France-KLM und der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger. Aufgedeckt hat den Angriff der Sicherheitsforscher Scott Helme. Seine Firma Report URI verkauft Dienste, die das JavaScript auf Webseiten überwachen.

Die betroffenen Webseiten wurden dabei nicht selbst gehackt. Der Schadcode steckte in einem Script, das die Seiten ganz normal von einem Server nachladen, dem sie vertrauen. Für Helme zeigt der Fall, dass JavaScript aus einer vertrauenswürdigen Quelle nicht für immer vertrauenswürdig bleibt.

So kam der Schadcode auf die Seiten

Unternehmen nutzen Optimizely Web für A/B-Tests. Dafür binden sie ein JavaScript-Snippet vom Optimizely-CDN ein. Es enthält neben Optimizelys eigenem Code und den Experimenten ein optionales Feld namens “Project JavaScript”. Dort können Kunden eigenen Code hinterlegen, der auf jeder Seite läuft.

Genau in dieses Feld schrieben die Angreifer einige Zeilen Code, der ein weiteres Script von der Domain "1688360[.]cc" nachlädt. Manchmal versteckten sie die Adresse mit Base64-Kodierung. In anderen Snippets lag eine komplette Kopie des Schadcodes, die auch dann läuft, wenn die Domain blockiert ist. Wie die Täter Schreibzugriff auf so viele voneinander unabhängige Kundenprojekte bekamen, ist unklar. Sogar die Snippets von "optimizely.com" und "login.optimizely.com" enthielten den Code.

Krypto-Diebstahl, Kartendaten und iPhone-Exploits

Das nachgeladene Script track.js war ein ganzer Werkzeugkasten. Es erkennt Wallet-Adressen für Bitcoin, Ethereum, Solana, TRON und weitere Kryptowährungen und ersetzt sie durch Adressen der Angreifer, auf der Seite genauso wie in der Zwischenablage. Ab 13:43 Uhr UTC kam ein Skimmer dazu, der Kartennummer, Ablaufdatum und Prüfnummer aus den Formularen der Seite abgreift. Karten, die in eingebettete Bezahlfenster von Anbietern wie Stripe oder Adyen eingegeben wurden, konnte er laut Helme nicht erreichen.

Wenn das Script eine Adresse in der Nähe von Bezahl- oder Wallet-Begriffen austauschte, schickte es außerdem Cookies ohne HttpOnly-Schutz und einen Screenshot der Seite an die Angreifer. Auf iPhones und iPads lud es je nach iOS-Version in einem unsichtbaren Fenster die Exploit-Kits Coruna (iOS 13 bis 17) oder DarkSword (iOS 18). Laut den Kommentaren im Kit selbst schützen iOS 18.7.3 und iOS 26.3 sowie neuere Versionen vor den Angriffen.

Bei den Wallets der Täter gingen Zahlungen im Wert von insgesamt gut 7.000 US-Dollar ein, der größte Teil davon in Bitcoin. Am frühen Morgen des 17. November räumten die Angreifer die Konten leer. Wie viele Kreditkarten, Cookies oder iPhones betroffen sind, lässt sich nach Helmes Angaben nicht feststellen.

Bereinigung und Lehren für Seitenbetreiber

Bis 23:11 Uhr UTC am 16. November waren laut Report URI alle infizierten Snippets bereinigt. Die Hauptdomain "1688360[.]cc" ist abgeschaltet, und Optimizely hat den Vorfall auf seiner Statusseite bestätigt. Auf frühere Kontaktversuche der Forscher hatte das Unternehmen bis zur ersten Veröffentlichung nicht reagiert.

Eine Content Security Policy (CSP) hat nur selten geholfen. Von den untersuchten betroffenen Organisationen blockierten nur 24 den Schadcode, 68 hatten überhaupt keine CSP. Den Unterschied machte eine strenge script-src-Regel. Die Freigabe von "cdn.optimizely.com" nützte nichts, und Einstellungen wie "unsafe-eval", die Optimizely in seiner Dokumentation empfiehlt, ließen etwa bei HSBC die eingebettete Kopie des Schadcodes durch. Optimizely-Kunden sollten ihr Project JavaScript prüfen, Zugangsdaten erneuern und Kartendaten und Cookies vom 16. November als kompromittiert behandeln.