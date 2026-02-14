Lesezeitweniger als
1 Minute
Verkabelung natürlich bändigen
Kabelsalat unter oder auf dem Schreibtisch landet meist in Klettbändern oder Plastikschlaufen. Wer stattdessen Design und haptischen Genuss sucht, greift zu Kabelbindern aus naturfarbenem Leder – ein vierteiliges Set, das Lade- und USB-Kabel stilvoll bändigt.
Die integrierten Schlitze am oberen Rand des Kabelbinders schaffen clevere Ordnung: Kabelenden fädeln sich hindurch und verknoten oder verheddern sich nie wieder. Bei Bedarf steht jedes Kabel sofort einsatzbereit da, ohne lästiges Ausrollen. Das hochwertige Rindsleder durchläuft ein pflanzliches Gerbverfahren, und solide Druckknöpfe garantieren sicheren Verschluss. Kabelbändigung war selten so schön anzufassen.