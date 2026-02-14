Verkabelung natürlich bändigen

Lesezeit
weniger als
1 Minute
Drucken
a- a+
Veröffentlicht Vor 11 Stunden
Zuletzt aktualisiert Vor 1 Woche
Bis jetzt gelesen

Verkabelung natürlich bändigen

14.02.2026 - 07:00
Veröffentlicht in:

Kabelsalat unter oder auf dem Schreibtisch landet meist in Klettbändern oder Plastikschlaufen. Wer stattdessen Design und haptischen Genuss sucht, greift zu Kabelbindern aus naturfarbenem Leder – ein vierteiliges Set, das Lade- und USB-Kabel stilvoll bändigt.

Drei weiße Kabel zusammgewickelt und umfasst von einem breiten Kabelbinder aus braunem Leder.

Die integrierten Schlitze am oberen Rand des Kabelbinders schaffen clevere Ordnung: Kabelenden fädeln sich hindurch und verknoten oder verheddern sich nie wieder. Bei Bedarf steht jedes Kabel sofort einsatzbereit da, ohne lästiges Ausrollen. Das hochwertige Rindsleder durchläuft ein pflanzliches Gerbverfahren, und solide Druckknöpfe garantieren sicheren Verschluss. Kabelbändigung war selten so schön anzufassen.

Tags

Copyright © 2023, Heinemann Verlag