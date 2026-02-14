Verkabelung natürlich bändigen

Kabelmanagement ist ein notwendiges Übel im Arbeitsalltag – und meist kommt es in tristem Plastikgewand daher. Dass es auch anders geht, beweist ein ebenso hübsches wie schlichtes Gadget: Ein Kabelhalter aus edlem Holz, der nicht nur Ordnung auf dem Schreibtisch schafft, sondern auch optisch eine willkommene Abwechslung bietet.